E’ l’amatissima attrice della soap opera Il Segreto: la riconoscete in questo scatto recente?

In questo scatto è fotografata l’amatissima attrice della soap opera Il Segreto. Bella e talentuosa, nella telenovela ci ha letteralmente conquistato. Il suo personaggio si è intrecciato con la vita di una famiglia non molto tranquilla, decisamente piena di energia e super esuberante.

Così, osservandola lontano dal set, e quindi, non nelle vesti del personaggio portato in scena, riuscite a riconoscerla? Se la risposta è no, seguiteci, vi sveliamo la sua identità!

L’amatissima attrice de Il Segreto è bellissima: ha interpretato proprio quel personaggio

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Spagna dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, la messa in onda è avvenuta esattamente dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando è stata trasmessa l’ultima puntata in prima serata.

Gli ultimi episodi hanno lasciato una certa amarezza nei fan della tanto amata telenovela. La chiusura ha spiazzato tutti, e dopo tanti anni, dire addio alla soap, è stato un brutto colpo. Come vi abbiamo detto in alto, nella foto mostrata, è fotografata la bellissima attrice che ha fatto parte de Il Segreto. Così, in questo scatto social, riuscite a riconoscerla? E soprattutto, riconoscete il suo personaggio?

Ebbene sì, è proprio lei, la meravigliosa Carmen Canivell che, nella soap, ha interpretato Gracia Hermosa, la compagna di Hipolito. I due, insieme, ci hanno fatto tanto ridere. La bellissima attrice, in questo scatto social, si mostra ben lontana dal suo personaggio. Pubblicato sul suo profilo instagram, è stato accolto da tantissimi like!