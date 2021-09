L’amatissima attrice è pronta a convolare di nuovo a nozze dopo la fine del suo primo matrimonio: la gioia dopo la forte delusione.

Questo è proprio il caso di dirlo: ogni lasciata è persa! Ne è l’esempio lampante questa famosissima attrice. Che, a distanza di un po’ di tempo dalla fine del suo matrimonio, non soltanto ha nuovamente ritrovato l’amore, ma è anche pronta a convolare a nozze. A renderlo noto, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, a corredo di uno scatto che la ritrae abbracciata al suo compagno, la celebre star ha fatto chiaramente intendere di essere pronta a ‘rimettersi in gioco’. “Let’s go”, ha scritto l’attrice su Instagram. Scatenando, com’è giusto che sia, l’immediata reazione dei suoi sostenitori. Appena appresa la fantastica notizia a sorpresa, infatti, sono state davvero tantissime le persone che non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro gioia. Anche perché, diciamoci la verità, data la situazione, reazione differente non si poteva affatto avere.

Leggi anche –> Non solo diventerà papà, ma è anche pronto a convolare a nozze: la proposta di matrimonio è dolcissima

Dopo ben cinque anni d’amore, l’attrice è pronta a convolare a nozze. E questa, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente la sua prima volta. L’ha già fatto anni fa. E, purtroppo, non è andata affatto a buon fine. Questa volta andrà meglio? Chi lo sa! Noi, ovviamente, glielo auguriamo! Nel frattempo, però, scopriamo di chi parliamo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’attrice è pronta a convolare di nuovo a nozze: “Andiamo”, che sorpresa unica

Sono trascorsi esattamente 14 anni dalla fine del suo primo matrimonio, eppure adesso la celebre attrice può dirsi nuovamente felice ed innamorata. Stiamo parlando proprio di lei: Kate Hudson! Fidanzata da circa 5 anni con uno dei suoi amici, la star americana sembrerebbe aver ritrovato proprio l’amore della sua vita tanto da essere nuovamente pronta a convolare a nozze. È proprio questo che, come dicevamo precedentemente, si capisce chiaramente da una delle sue ultime foto su Instagram.

Leggi anche –> Sono convolati a nozze a Matrimonio a prima vista Italia 3, non tutti sanno cos’è successo dopo: sono ancora insieme?

È proprio con una tenerissima foto che li ritrae abbracciati e sorridente su di un picco di una montagna che Kate Hudson ha sfoggiato al suo anulare un anello di brillanti. Simbolo, quindi, che il suo compagno le ha chiesto la mano! Al momento, sia chiaro, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Una cosa, però, è certa: la notizia ha avuto un eco impressionante!

Tantissimi auguri alla coppia!