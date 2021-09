Beautiful, anticipazioni americane: Steffy è incinta…ma di chi? Clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

Intrighi a non finire a Beautiful. E se pensate che nelle puntate attualmente in onda in Italia stia accadendo di tutto, tenetevi pronti per quello che succederà ben presto! Le anticipazioni che arrivano dall’America, infatti, promettono scintille.

Grande protagonista delle prossime vicende sarà ancora una volta Steffy Forrester, la figlia di Ridge. Ben presto la donna scoprirà di essere in dolce attesa…ma la bella notizia sarà offuscata da un atroce dubbio. Chi è il padre del bambino? Per scoprirlo sarà necessario un test. Scopriamo i dettagli di questa succulenta anticipazione.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy è incinta…ma chi è il padre del bambino? Serve il test del DNA

Un nuovo triangolo sta per nascere a Beautiful! Ancora una volta al centro degli intrighi ci sarà Steffy Forrester, che ben presto inizierà una storia con Finn. Si, si tratta del dottore che ha conosciuto in seguito all’incidente d’auto di cui è rimasta vittima. Una storia d’amore intensa per la coppia, ma poteva filare tutto liscio? A Beautiful no!

Steffy, infatti, si lascerà andare ad una notte di passione con Liam Spencer, suo ex storico: un doppio tradimento, essendo quest’ultimo legato a Hope. Il tutto si complicherà quando Steffy scoprirà di essere incinta! Chi è il padre del bambino, Finn o Liam?

Per scoprirlo sarà inevitabile un test di paternità, che svelerà il padre del bebè che Steffy porta in grembo. A questo punto, però, ci sarà un gran colpo di scena. Il padre risulta essere Liam in un primo momento, ma dopo si scoprirà che il test è stato falsificato! A manometterlo Vinny Walker, che ha agito così per separare Liam e Hope e permettere all’amico Thomas di stare con Hope.

Quando la verità verrà fuori, ovvero che il bimbo è figlio di Finn, quest’ultimo chiederà a Steffy di diventare sua moglie. La risposta della giovane Forrester? Ovviamente si! Continuate a seguirci per altri interessantissimi spoiler!