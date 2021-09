In Beautiful è Carter: chi è la moglie dell’attore, insieme sono bellissimi

In Beautiful è Carter Walton: chi è la moglie dell’attore, vederli insieme vi lascerà senza parole.

Soap opera statunitense, Beautiful, da anni appassiona i telespettatori. Va in onda esattamente dal 1987. E’ una delle soap più seguite in tutto il mondo, bisogna ammetterlo, e viene trasmessa in moltissimi paesi.

Dal 1990 viene trasmessa in Italia, e da allora, non si è più fermata, con migliaia di episodi. La soap è ambientata a Los Angeles e la protagonista è la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations. Numerosi personaggi abbiamo il piacere di seguire, ed è impossibile non citare Carter Walton. L’attore che lo interpreta è Lawrence Saint-Victor. Dal 2007 è sposato, e vederlo insieme a sua moglie vi lascerà senza fiato, perchè sono bellissimi.

E’ Carter Walton in Beautiful: vedere l’attore insieme a sua moglie vi lascerà senza fiato

Beautiful è una soap opera statunitense che dal 1990 ci accompagna, anno di messa in onda della prima puntata. Da allora, non ci ha mai lasciato e viene oggi trasmessa in tantissimi paesi. Il successo è alle porte, ovunque la soap appassiona i telespettatori.

Ambientata a Los Angeles, la protagonista è la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations. Tra i tanti personaggi che abbiamo il piacere di seguire c’è Carter Walton. E’ entrato nella soap dal 2013, ed è ricorrente dal 2016. L’attore che interpreta questo personaggio è Lawrence Saint- Victor. Dal 2007 la star è sposato con Shay Flake. Eccoli insieme, in un dolcissimo scatto:

Vedere l’attore con sua moglie lascia senza fiato, perchè, sono meravigliosi. Sono sposati da tantissimi anni. Sono fidanzati dal college e da allora non si sono più separati.