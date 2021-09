A pochi giorni dall’inizio di Domenica In, Mara Venier ai microfoni de Il Corriere della Sera ha fatto una confessione inaspettata.

Lei è la zia d’Italia, amata dai telespettatori: l’hanno soprannominata ‘La signora della Domenica’. Mara Venier è pronta a partire con la tredicesima edizione di Domenica In, il programma che tornerà in onda a partire dal 19 settembre, come di consueto su Rai Uno. Mara, storica conduttrice dello show di intrattenimento, ha confessato di aver ricevuto tanto affetto dal pubblico, ma Domenica In le ha tolto molto nel privato. La zia d’Italia si è raccontata a lungo ai microfoni de Il Corriere della Sera: ha svelato alcuni retroscena mai rivelati prima d’ora…

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Domenica In, sembra ormai ufficiale: la confessione a sorpresa di Mara Venier

Mara Venier ai microfoni de Il Corriere della Sera racconta la sua pre-ripartenza di Domenica In. “Mi sembra incredibile, non pensavo di tornare in Rai e ho vissuto l’essere richiamata come una rivincita” ha confessato. La conduttrice dello show ha però annunciato che questa sarà l’ultima edizione di Domenica In da lei condotta. “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In” sono state le sue parole.

Leggi anche Mara Venier, lo scatto di 15 anni fa al matrimonio: una vera dea…

Un traguardo enorme per la Venier poter rappresentare ancora la figura della ‘signora della Domenica’: il programma però, ha rivelato, le ha regalato e tolto tanto. “Mi ha dato l’affetto del pubblico. Ho iniziato a essere conosciuta come l’amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più”: ma quale amore? Mara si riferisce a quello con Renzo Arbore!

Leggi Mara Venier, il retroscena sulla storia con Renzo Arbore: ‘Ferita profonda’