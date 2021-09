Vi ricordate dell’ex moglie di Raoul Bova? Di seguito vi diciamo cosa fa oggi e soprattutto come la ritroviamo dopo anni

Conoscete l’ex moglie di Raoul Bova? L’attore è stato sposato dal 2000 al 2013 con Chiara Giordano, di professione veterinaria e figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Sapete cosa fa oggi? Di seguito vi dimostriamo come la ritroviamo dopo diversi anni.

LEGGI ANCHE: Raoul Bova, stenterete a riconoscerlo in queste immagini: la sua prima volta davanti alla telecamera

Cosa fa oggi e come ritroviamo l’ex moglie di Raoul Bova

Raoul Bova è uno degli attori più famosi del mondo del cinema italiano, nonchè uno degli uomini più affascinanti. Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1991 come “aiutante” del programma Scommettiamo che…?. Il primo grande ruolo è arrivato due anni dopo nel film Piccolo grande amore di Vanzina. A questo seguiranno poi altre pellicole molto famose come Palermo Milano solo andata, La Piovra e molti altri ancora. dir

Negli anni recenti, invece, è stato impegnato in altre pellicole famose come Immaturi, Nessuno mi può giudicare e Scusa ma ti voglio sposare. In televisione, invece, è stato protagonista nelle serie televisive come Made in Italy, Buongiorno, mamma! e Ultimo.

Prima di fidanzarsi con l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, Bova è stato sposato con Chiara Esposito, veterinaria e figlia dell’avvocato Annamaria Bernardini. La loro relazione è durata circa tredici anni. La coppia ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. Oggi tra i due c’è un rapporto di stima e rispetto, come ha dichiarato lei stessa in una recente intervista.

Oggi la Giordano è serena e ha ritrovato anche il sorriso accanto ad Andrea Evangelista, ballerino e coreografo militante in molte trasmissioni, tra cui I Fatti Vostri. L’ex moglie di Bova ha partecipato alla prima (e al momento unica) edizione di Amici Celebrities, talent show condotto da Maria De Filippi.