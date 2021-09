GF Vip, Tommaso Eletti censurato: la regia stacca tutto, non immaginereste cosa ha detto

GF Vip, Tommaso Eletti censurato: la regia stacca tutto, ecco cos’ha detto il nuovo concorrente del reality show di Canale 5.

Il GF Vip 6 è iniziato solo da poche ore, ma sono già arrivate le prime censure! Si tratta della scelta degli autori di cambiare inquadratura quando qualche concorrente sta dicendo qualcosa che non si può mandare in onda. Spesso, accade anche che le immagini restano in onda, ma con l’audio silenziato. Chi è stato censurato nel corso di queste prime ore? Tommaso Eletti!

Il giovanissimo concorrente si è lasciato andare a qualche parola di troppo sul programma che l’ha reso famoso, a cui ha partecipato la scorsa estate, Temptation Island. Poche frasi sono bastate per far scattare la censura. Scopriamo le sue parole.

Tommaso Eletti già censurato al GF Vip: ecco cosa stava dicendo quando la regia ha staccato

Tommaso Eletti è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del GF Vip. Il 21 enne si è fatto conoscere durante l’ultima edizione di Temptation Island, dove ha partecipato con la sua ormai ex Valentina. I suoi comportamenti nel docu reality non sono piaciuti a tutti: per molti, Tommaso si è dimostrato sessista ed eccessivamente geloso. Riuscirà a far cambiare idea al pubblico e a farsi conoscere davvero nella casa? Staremo a vedere. Nel frattempo, il concorrente si è già fatto censurare dalla regia. E c’entra proprio Temptation Island!

Durante una chiacchierata in giardino con gli altri, parlando della sua relazione con Valentina, Tommaso ha pronunciato parole non proprio positive sull’esperienza a Temptation: “È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema”. E ancora: “Andare là e pensare di risolvere un problema è stato proprio da scemi”. A questo punto, le immagini e l’audio sono stati staccati.

Non è la prima volta che nella casa scattano censure quando si parla di altre trasmissioni. E voi, state seguendo queste prime ore di reclusione in casa? Chi è il vostro preferito?