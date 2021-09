Julia Roberts, conoscete proprio tutto sulla vita privata della celebre attrice? Il suo primo matrimonio e l’attuale marito.

Questa che partirà tra qualche ora sarà, senza alcun dubbio, una di quelle serate televisive che non verrà facilmente dimenticata. A distanza di ben 31 anni dalla sua prima messa in onda, il romanticissimo film ‘Pretty Woman’ sarà nuovamente disponibile in chiaro su Rai Uno. Non è la prima e, siamo certi, non sarà nemmeno l’ultima volta, eppure rivedere la pellicola cinematografica, che già all’epoca ha riscosso un successo impressionante, fa sempre un certo effetto.

Seguirete stasera Pretty Woman? Noi decisamente si! In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più sui suoi attori principali oggi. Sono trascorsi, come dicevamo 31 anni dall’uscita della pellicola in tutte le sale cinematografiche e i suoi protagonisti sono divenute delle vere e proprie star. Siete curiosi, però, di sapere come si è evoluta la vita privata di Julia Roberts? All’epoca del film, l’attrice era piuttosto giovane. Adesso è amatissima ed affermatissima, ma cosa sappiamo sulla sua sfera sentimentale? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. A partire, quindi, dal suo primo matrimonio fino al suo attuale marito, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

La vita privata di Julia Roberts: il suo precedentemente matrimonio

Attrice di fama internazionale, Julia Roberts è tra i volti più amati ed apprezzati del mondo dello spettacolo. Nata a Smyrna il 28 Ottobre del 1967, ha iniziato a muovere i primi passi come attrice davvero da giovanissima. E da quel momento non si è mai più fermata.

Se da una parte, però, sappiamo davvero ogni cosa sulla sua vita professionale, non si può dire lo stesso sulla sua vita privata. Voi, ad esempio, sapete che la Roberts ha alle spalle un matrimonio naufragato? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Convolata a nozze nel 1993 con il cantante Lyle Lovett. Qualche mese dopo il matrimonio, però, i due si sono lasciati. E si sono separati ufficialmente nel 1995. La coppia non ha figli insieme!

Chi è il suo attuale marito

Dopo la fine del suo primo matrimonio e dopo la sua relazione, durata ben 4 anni, con l’attore Benjamin Bratt, Julia Roberts è convolata nuovamente a nozze col cameraman Daniel Moder. Era l’anno 2002. Da quel momento, i due non si sono mai più lasciati. Ed insieme ai loro tre figli rappresentano una famiglia perfetta!

