È davvero bellissima questa giovanissima ragazza, vero? Lei è la moglie di un famoso attore internazionale: pensate, ci sono 31 anni di differenza tra loro.

Siete rimasti letteralmente a bocca aperta quando vi è apparsa questa foto, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Giovanissima e bellissima, lei è una delle modelle più amate ed apprezzate della moda internazionale. Classe 1997, la giovane ragazza è nata a Tolosa il 5 Aprile. Ed ha iniziato ad intraprendere la carriera da modella davvero giovanissima. Tanto è vero che sono davvero numerosi i brand che puntano su di lei. E di cui, soprattutto, la splendida modella ne è protagonista indiscussa.

In Italia, la modella si è fatta notare nel 2017. Quando, più che bella che mai, ha calcato il palco del Festival di Sanremo di quell’edizione in qualità di ospite. Ma non è affatto finita qui. Oltre che per la sua immensa bellezza, la giovanissima ragazza è anche conosciuta per la sua vita privata. Nel 2018, infatti, è convolata a nozze con uno dei più grandi ed amati attori. Tra di loro, sia chiaro, ci sono ben 31 anni di differenza. Eppure, sembrerebbe che questi non siano affatto nulla per loro. Di chi stiamo parlando?

Sapete che lei è la moglie di un famoso attore? Sono convolati a nozze nel 2018

Dopo un matrimonio naufragato dopo 11 anni, l’attore ha deciso di rimettersi in gioco. E di sposare, esattamente nel 2018, una modella davvero bellissima. Stiamo parlando proprio di lei: Tina Kunakey, nonché moglie di Vincent Cassel. Avete letto proprio bene, si! Questa giovanissima e bellissima ragazza mostrata in alto è proprio la seconda consorte dell’ex marito di Monica Bellucci. I due, come dicevamo precedentemente, si sono sposati a Birat in Francia nel 2018. E circa un anno dopo sono diventati genitori della loro piccola Amazine. Attualmente, sembrerebbe che la coppia viva in Brasile.

Attivissimi sui loro rispettivi canali social, Vincent e Tina hanno da poco festeggiato i loro 3 anni di matrimonio.

Vincent e Tina sono la piena dimostrazione che, nonostante la differenza d’età, quando c’è l’amore, viene tutto da sé. Complimenti!