Era il 1997 quando Natalie Imbruglia debuttava come cantante: sono trascorsi 24 anni dal suo esordio, cosa fa oggi e com’è diventata.

Nata a Sydney il 4 Febbraio del 1975, Natalie Imbruglia compie il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima. Pensate, aveva soltanto 17 anni quando inizia a muovere i primi passi in questa realtà. E prende parte non soltanto come testimonial di uno spot pubblicitario, ma diventa la protagonista anche di una famosissima soap opera australiana. L’anno della consacrazione, però, arriva qualche tempo dopo. Quando, trasferitasi a Londra, decide di ripartire completamente da zero. E di iniziare un nuovo cammino nel mondo della musica.

Ricordate quando, esattamente nel 1997, Natalie Imbruglia si presentava sulle scene musicali con il singolo ‘Torn’? Come dimenticarlo! Da quel momento, sono trascorsi esattamente 24 anni, eppure la cantautrice australiana è tra i volti e le voci più amati della musica. Cosa fa oggi, però? E, soprattutto, com’è diventata? Appurato che il suo ultimo lavoro discografico risale esattamente a 6 anni fa, siete curiosi di sapere com’è la sua vita oggi? E, soprattutto, se all’orizzonte c’è qualche straordinaria novità?

Natalie Imbruglia oggi: cosa fa e com’è diventata a distanza di 24 anni dal suo esordio

Aveva soltanto 22 anni quando, dopo una breve parentesi da attrice, Natalie Imbruglia compiva il suo debutto da cantante col singolo ‘Torn’. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Voce di tantissimi altri successi musicali, la cantautrice australiana ma naturalizzata britannica ha cavalcato l’onda del successo. Cosa fa oggi, però? Sono trascorsi esattamente 6 anni dal suo ultimo lavoro discografico, ma cosa fa? E com’è diventata oggi?

In pochissimi lo sanno, ma, esattamente nel 2019, Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta. Insomma, questi anni ‘lontano’ dalla scena musicale sono stati ugualmente piuttosto impegnativa. Adesso, però, la cantante è pronta a rimettersi in gioco. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che proprio a breve dovrà uscire un suo prossimo lavoro intitolato ‘Firebird’. Com’è diventata, invece? Date un po’ un’occhiata lì:

Insomma, saranno anche passati anni dal suo debutto, ma Natalia Imbruglia continua ad essere davvero splendida. Siete d’accordo?