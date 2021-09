Nonna a 55 anni! Seconda gioia per la conduttrice tanto amata dagli italiani, che ha già una nipotino, nato nel 2018.

Una meravigliosa notizia per una delle conduttrici più amate della nostra tv: sta per diventare nonna per la seconda volta! Il suo primo nipotino, con cui si mostra spesso sui social, è nato tre anni fa. Ben presto ci sarà un nuovo bebè a riempire d’amore la famiglia.

L’annuncio è arrivato qualche settimana fa e fan, amici e colleghi non hanno perso tempo a congratularsi con la conduttrice per la meravigliosa notizia. Scopriamo i dettagli!

L’amatissima conduttrice nonna bis a 55 anni: la figlia Giulia è incinta

Paola Perego diventerà nonna bis! La figlia Giulia Carnevale è incinta per la seconda volta, dopo la nascita del piccolo Pietro, nel 2018: il suo compagno è Filippo Giovannelli. Una gioia doppia per l’amatissima conduttrice, che ha dichiarato che diventare nonna è essere mamma due volte. La Perego ha annunciato la notizia sui suoi social qualche settimana fa, e, ben presto, una valanga di auguri ha raggiunto il suo post.

Giulia, come Riccardo, è nata dal matrimonio tra Paola Perego e il suo primo marito, l’ex calciatore Andrea Carnevale: i due sono stati sposati dal 1990 al 1997. Oggi, Paola Perego è felicemente sposata dal 2011 con Lucio Presta, noto agente delle spettacolo: anche lui ha due figli, Niccolò e Beatrice, nati da un precedente matrimonio.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri ai futuri genitori e alla splendida Paola Perego, che diventerà nonna bis a soli 55 anni. Congratulazioni!

Nuova avventura in tv

Paola Perego tornerà presto in tv con un programma Rai tutto nuovo, al fianco di Simona Ventura. La trasmissione andrà in onda dal 3 ottobre, tutte le domeniche, dalle 11 e 30 alle 13. Una coppia inedita di regine della tv che non vediamo l’ora di vedere insieme in azione! Save the date!