Ricordate il buon Pavel ne ‘Paso Adelante’? Col suo fascino ha conquistato tutti: oggi non immaginereste mai con chi è sposato!

È entrato a far parte del cast di ‘Paso Adelante’ nel corso della sua terza stagione e, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti. Nella famosissima serie televisiva spagnola, l’attore ha interpretato il ruolo di Pavel, un giovanissimo cubano che per mantenersi lavorava all’interno di un ristorante. È proprio qui che incontra la bella e giovane Lola e se ne innamora. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Molto presto, grazie al suo incredibile talento e predisposizione per la musica, Pavel entra a far parte della scuola di Carmen Arranz. Qui, però, incontra Silvia ed inizia una storia con lei. Purtroppo, il suo percorso all’interno della scuola non avrà vita lunga. Pavel, infatti, viene espulso per tantissime assenza ingiustificate. Ed esce letteralmente dalla scena.

Pavel, quindi, è stato uno dei protagonisti indiscussi della serie televisiva a partire dalla terza fino alla quinta stagione, ma cosa fa oggi? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo: non immaginereste mai con chi è sposato oggi.

Ricordate Pavel ne ‘Paso Adelante’? Cosa fa oggi e chi è sua moglie: non l’avreste mai detto

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Paso Adelante nel corso della sua terza, quarta e quinta stagione, il giovanissimo ed affascinante Pavel. Lo ricordate? Come dimenticarlo, avete ragione! Ecco, ma com’è cambiata la sua vita oggi?

Abbiamo rintracciato il bel Pavel sul suo canale Instagram. Ed abbiamo scoperto che, dopo il successo di ‘Paso Adelante’, Yotuel ha continuato a lavorare nel mondo artistico. Non soltanto, infatti, ha preso parte a diverse serie televisive e film cinematografici, ma ha anche intrapreso la carriera da cantante, musicista e produttore discografico. Davvero incredibile, vero?

Reggetevi forte, però: stiamo per svelarvi un retroscena davvero incredibile. Sapete con chi è sposato Pavel? Proprio con lei: Beatriz Luengo, nonché Lola della stessa serie televisiva. I due, infatti, si sono conosciuti sul set. E, nel 2008, sono convolati a nozze. Infine, sia nel 2015 che nel 2021 sono diventati genitori.

Siete rimasti di stucco anche voi, vero?