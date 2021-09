Questa sera Rai 1 riproporrà l’iconica pellicola “Pretty Woman”: conosci questo divertentissimo retroscena, è andata proprio così!

Nel 1990 vedeva la luce quel capolavoro che è “Pretty Woman”, una “commedia” romantica dallo spessore straordinario che vanta due colonne portanti del cinema nelle vesti di protagonisti. Parliamo di Richard Gere e Julia Roberts, la cui chimica sullo schermo ha reso realistici i personaggi di Vivian ed Edward, rendendoli concreti e apprezzatissimi. La trama è, all’apparenza, semplice: lui è ricco, lei lavora sulla strada. Il loro incontro è casuale, ma il colpo di fulmine, per quanto celato da un accordo “d’affari” tra i due, dalla fredda compostezza dell’uomo e dal proposito di non lasciarsi coinvolgere dai clienti di lei, è inevitabile. A complicare le cose sono gli stessi protagonisti, che per quanto presi l’uno dall’altro continuano a fingere che si tratti solo di un rapporto di “lavoro”. C’è un retroscena divertentissimo che riguarda Pretty Woman e di cui pochi sono a conoscenza: è andata proprio così!

Il retroscena che pochi conoscono su “Pretty Woman”: è andata proprio così!

Sono diverse le scene iconiche della pellicola che ancora oggi, a distanza di diversi decenni, fanno sorridere e sognare il pubblico. Un esempio? Vivian a cena alle prese con le escargot o Edward arrampicato sul suo balcone nonostante la sua paura dell’altezza. Eppure c’è una chicca davvero divertentissima che forse vi siete persi. Pronti a scoprire di che si tratta?

Ebbene, ricordate la scena in cui Edward porge a Vivian una meravigliosa e preziosissima collana di diamanti? In primo luogo si trattava di un vero gioiello dal valore di 250000 dollari tanto da avere una scorta armata sul set. Ma il bello deve ancora venire. Quando Vivian allunga la mano per accarezzare la collana, Edward scherzando finge di chiudere l’astuccio e pizzicarle le dita. Quella scena è stata frutto di improvvisazione! Avete capito bene, non era nel copione, è stata un’idea di Richard Gere. Riuscite a crederci?