In questo scatto l’amatissimo attore era solo un bambino, ma già pronto a conquistare tutti.

Era solo un bambino in questo tenerissimo scatto. L’attore è stato fotografato in un momento della sua infanzia. E’ stata proprio la star a rendere nota la foto sul suo seguitissimo profilo instagram.

Leggi anche E’ stato il protagonista di una famosa telenovela: sono passati 11 anni

I commenti non potevano mancare, ed in particolare i complimenti. Oggi è una vera star, grazie ad un ruolo che gli ha donato una celebrità incredibile, e che ancora oggi, a distanza di anni, continua a riscuotere una grande attenzione. Così era piccolissimo, ma anche oggi, da adulto, è praticamente uguale: l’avete riconosciuto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

E’ l’amatissimo attore in uno scatto da bambino: oggi è una vera e propria star

I personaggi del mondo dello spettacolo sono avvezzi a condividere tantissimi scatti sui social, aggiornando quasi ogni giorno i profili. Anche l’attore che vi abbiamo mostrato in foto, ha questa abitudine. Abitudine che, certo, non dispiace affatto ai suoi migliaia di follower.

Leggi anche E’ l’amatissima attrice de Il Segreto: così, riuscite a riconoscere il suo personaggio?

Nello scatto in alto era solo un bambino, oggi è cresciuto, ed è diventato una vera star! L’attore è amato in tutto il mondo per aver vestito i panni di un importante personaggio in una famosissima e amatissima saga. In Harry Potter ha interpretato Draco Malfoy, nemico del Prescelto. Proprio alla fine verrà più volte salvato da Harry e riuscirà a congiungersi con la sua famiglia.

L’attore che l’ha interpretato è Tom Felton, amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. La star, ancora oggi, a distanza di anni, mostra sui social il suo grande amore per la saga di Harry Potter e per il suo personaggio, pubblicando scatti molto particolari.