Si è classificata seconda a Miss Italia nel 2003: sapete chi è il suo attuale fidanzato? Lui è un amatissimo calciatore della Serie A.

L’edizione di Miss Italia nel 2003, c’è da ammetterlo, è stata davvero fenomenale. A classificarsi al primo posto quell’anno, come ricorderete, è stata proprio lei: Francesca Chillemi, adesso splendida ed amatissima attrice. Ad un passo dalla vittoria ed, in particolare, giunta al secondo posto, vi è stata proprio lei: la bellissima Debora Salvalaggio. Con la fascia di Miss Eleganza , la giovanissima di Latina non soltanto è riuscita a guadagnarsi il podio, ma anche a conquistare l’attenzione del pubblico e a cavalcare l’onda del successo appena terminato il concorso.

Subito dopo Miss Italia, infatti, la bellissima Debora ha preso parte a tantissimi programmi televisivi di successo. A partire, quindi, Cinquant’anni Fantastico Rai insieme a Carlo Conti nel 2004 fino alla sitcom di Mediaset insieme a Raffaella Fico ed Enzo Salvi, la carriera della Salvalaggio è davvero immensa. Cosa fa, però, oggi? E, soprattutto, sapete che lei è la fidanzata di un amatissimo calciatore della Serie a? Vi diremo noi ogni cosa.

Ha partecipato a Miss Italia nel 2003, sapete chi è il suo attuale fidanzato?

Dopo Miss Italia nel 2003, come dicevamo precedentemente, Debora Salvalaggio ha iniziato la sua scalata verso il successo. Giovanissima e bellissima, la seconda classificata al famosissimo concorso di bellezza ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Ed è riuscita a prendere parte a tantissimi programmi di successo.

Cosa fa oggi? Purtroppo, abbiamo pochissime notizie in merito. Una cosa, però, è certa: nonostante la sua ultima apparizione televisiva risalga al 2012, Debora continua a decantare di un successo davvero impressionante. E questo ce lo conferma il suo seguito Instagram. Sapete, però, chi è il suo fidanzato? Ebbeen: si tratta di un amatissimo volto e bomber della Serie A. Eccolo.

Avete visto proprio bene, si! Debora è fidanzata con Fabio Quagliarella. I due, da quanto si legge dal web, sono fidanzati dal 2019. E sono piuttosto innamorati ed affiatati. Lunga vita a loro!