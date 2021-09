Tina Cipollari da giovanissima l’avete mai vista? Spunta la foto del suo esordio: correva l’anno 2002, ne resterete davvero increduli.

Scoppiettante la prima puntata di Uomini e Donne, vero? Beh, vi anticipiamo: la seconda di quest’oggi, Martedì 14 Settembre, non sarà affatto da meno. Dopo la presentazione della primissima tronista e della confessione ‘choc’ di Gemma Galgani, ci aspettano degli attimi davvero interessanti.

Se quelli andati in onda nel corso del primo appuntamento sono i presupposti, siamo certi che questa nuova edizione di Uomini e Donne si dimostrerà piuttosto interessante. Ovviamente, a renderla tale ci penseranno sempre loro: i protagonisti, ma anche i due opinionisti. In particolare Tina Cipollari, che in tutti questi anni ha dato filo da torcere. Ecco, ma a proposito di Tina, ricordate com’era da giovanissima? Ormai, l’opinionista è diventata una presenza fissa nel programma, ma ricordate com’era ai suoi esordi? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto che risale al 2002. Siete pronti a vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, ne resterete davvero increduli.

Tina Cipollari da giovanissima, ricordate com’era? Lo scatto del 2002: ne resterete meravigliati!

Entrata a far parte del programma dapprima come corteggiatrice ed, in seguito, come corteggiatrice, Tina Cipollari si è dimostrata una vera e propria certezza per Uomini e Donne. È proprio per questo motivo che, dopo anni dal suo ‘addio’ al programma, la splendida romana vi è ritornata in qualità di opinionista. E da quel momento non si è mai persa una sola puntata.

Il successo riscontrato da Tina Cipollari nel corso di questi anni è stato piuttosto intenso. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Siamo andati a spulciare il suo profilo Instagram, sul quale è attivissima, e siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. Risale esattamente al 2002, anno dei suoi primi esordi in tv, ed è davvero bellissima. Siete pronti anche voi a vederlo? Eccolo qui:

Siete rimasti anche voi meravigliati, vero? Come darvi torto! Nonostante siano passati ben 19 anni da questo scatto, Tina Cipollari è sempre bellissima! E, soprattutto, non è cambiato affatto di una virgola!