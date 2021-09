Justin è stato uno dei pazienti di Vite al Limite che è arrivato a pesare e superare ben 300 kg: le immagini del prima e del dopo vi lasceranno sconvolti.

La storia di Justin Mcswain nel corso della settima stagione di Vite al Limite ha impressionato tutti. Aveva soltanto 28 anni, eppure il suo peso gli impediva di svolgere la classica vita di un giovane di quell’età. Pensate, il buon Justin aveva dovuto persino rinunciare al suo lavoro a causa dei chili di troppi. Pesava, infatti, ben 312 kg. E questo, da come si può chiaramente comprendere, lo ha portato ad un’unica conclusione: farsi aiutare! Era fin troppo giovane Justin per lasciarsi abbandonare a questa sua ossessione per il cibo ed era più che necessario chiedere aiuto ad un esperto.

Leggi anche –> “Faccio fatica a respirare”, le drammatiche parole di Thederick a Vite al Limite: la sua vita era un incubo, eccolo oggi

È proprio per questo motivo, quindi, che Justin è entrato a far parte della clinica di Houston. E, sin da subito, ha dimostrato di voler fortemente ritornare in forma. Non soltanto, infatti, ha iniziato a seguire per filo e per segno il programma impostogli dal chirurgo iraniano, ma è riuscito a perdere un peso piuttosto notevole ancora prima di sottoporsi all’intervento. Adesso, invece, com’è? Guardatelo: resterete sconvolti!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La trasformazione di Justin di Vite al Limite vi lascerà sconvolti: il prima e il dopo

Seppure giovanissimo Justin aveva raggiunto un peso piuttosto notevole. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: il giovane ventottenne aveva iniziato questo rapporto compulsivo ossessivo col cibo per sfogare la sua rabbia a causa dei cattivi rapporti sia con sua madre che con la sua matrigna. Questo, però, gli ha comportato un’unica cosa: un’obesità piuttosto grave.

Leggi anche –> Vite al Limite, colpo di scena pazzesco: è successo prima dell’intervento, non lo avreste mai immaginato

Il percorso di Justin a Vite al Limite è stato davvero incredibile. Prima ancora di sottoporsi al classico intervento di chirurgia bariatrica, il giovane è riuscito a perdere 42 kg. E, dopo l’intervento, in totale è dimagrito per 142 kg. Insomma, un cambiamento piuttosto sconvolgente. Ma non solo. Le foto di adesso, vi assicuriamo, vi lasceranno ancora di più sorpresi. Guardate un po’ qui:

Eccolo, Justin ‘prima e dopo’: il suo cambiamento è proprio choc.