90 giorni per innamorarsi e poi: Jess ha trovato l’amore ed è convolata a nozze proprio con lui!

90 giorni per innamorarsi e poi è un programma televisivo statunitense che riscontra un successo straordinario non solo nel paese d’origine ma anche da noi. Va in onda su Real Time da alcuni anni. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni.

In questo lungo periodo abbiamo avuto modo di seguire molte coppie. Tutte hanno lasciato il segno, perchè i colpi di scena, sono sempre all’ordine del giorno. Spesso, il fatto di non poter avere subito il visto, crea non pochi malesseri. Sicuramente, una delle coppie che più ha destato l’attenzione è stata quella formata da Colt e Jess. Ricorderemo che, inizialmente, l’uomo si è sposato con Larissa, poco dopo averla conosciuta. Il matrimonio si è rotto in breve tempo. E così, è arrivata Jess. Purtroppo, anche questa relazione, è sembrata fin da subito, molto tortuosa. Oggi, però, la bellissima Jess Caroline, è felicemente sposata.

90 giorni per innamorarsi e poi: Jess è convolata a nozze proprio con lui

Uno dei programmi più amati e seguiti in onda su Real Time, è 90 giorni per innamorarsi e poi. Tante le coppie protagoniste di questa trasmissione. Impossibile dimenticare Jess Caroline. La donna è stata fidanzata con Colt Johnson. Quest’ultimo, ricorderemo, è stato sposato prima con Larissa.

Dopo la rottura con lei, ha incontrato Jess. Una relazione che fin da subito è apparsa molto complicata. La rottura è stata inevitabile. Oggi, però, la sua vita è completamente cambiata.

Ha trovato l’amore, proprio con lui! L’abbiamo visti insieme durante la messa in onda di 90 giorni per innamorarsi e poi, quando la donna l’ha presentato. Brian e Jess sono marito e moglie da agosto 2020.