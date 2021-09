Alfonso Signorini ha letteralmente smascherato una concorrente del GF Vip: “Ha mentito”, clamoroso colpo di scena, cos’è successo.

È appena iniziata la sesta edizione del GF Vip, eppure il reality di Canale 5 ci ha già regalato delle emozioni davvero incredibili. A partire sin dalla sua prima puntata, il programma condotto, per il terzo anno consecutivo, da Alfonso Signorini non soltanto si è rivelato primo in tendenza su Twitter, come svelato dal diretto interessato nel corso della prima puntata, ma ha saputo intrattenere un numero vastissimo di telespettatori. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo!

Leggi anche –> Arrivato in Italia con un barcone: parteciperà a questa edizione del Gf Vip

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Nel corso della primissima puntata di ‘Casa Chi’, al cui timone abbiamo ritrovato la bellissima Adua Del Vesco, Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba. Smascherando, quindi, una concorrente del GF Vip. Stando a quanto si apprende dalle sue parole e da quelle di Gabriele Parpiglia, sembrerebbe, infatti, che la showgirl, nel corso dei suoi provini, avrebbe mentito sul suo status sentimentale. E che, invece, durante la prima puntata di Lunedì scorso sia uscita la verità. Insomma, un colpo di scena choc: cos’è successo!

Alfonso Signorini ‘smaschera’ una concorrente: cos’è accaduto

Se la prima puntata del GF Vip è stata imperdibile, altrettanto lo è stata anche quella di ‘Casa Chi’. È proprio in quest’occasione che Alfonso Signorini, ospite d’eccezione di questo primo appuntamento, ha risposto a tutte le domande dei suoi giornalisti. E si è anche lasciato andare a delle rivelazioni piuttosto bomba. Una tra tante, riguarda un’amatissima concorrente, che nel corso della prima puntata ha saputo conquistare l’attenzione per la sua incredibile bellezza.

Leggi anche –> GF Vip, Tommaso Eletti censurato: la regia stacca tutto, non immaginereste cosa ha detto

“Nei provini ha dichiarato di essere single”, ha detto Gabriele Parpiglia, incalzando il conduttore del reality a raccontare tutta la verità. Di chi parliamo? Ebbene: di Raffaella Fico. Stando a quanto si apprende dalla diretta, sembrerebbe che l’ex concorrente del GF sia attualmente fidanzata con un imprenditore di Forte dei Marmi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Insomma, una rivelazione bollente, non c’è che dire. Considerando che, sempre a Casa Chi, è stato rivelato che, dopo il GF, la Fico dovrebbe addirittura convolare a nozze.

Cosa ne pensate?