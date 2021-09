Tutte le curiosità sull’edizione di Amici 2021-2022: quando inizia il talent show, chi sono i professori e chi invece gli allievi

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. Il programma televisivo va in onda dal 22 settembre 2001 ed è giunto alla ventunesima edizione. La trasmissione è ideata e condotta da Maria De Filippi. Il programma si divide in due fasi: quella pomeridiana, in cui si forma la classe e gli allievi si esibiscono davanti ai professori; quella serale, in cui gli allievi sono divisi in due (o tre) squadre e concorrono per la finale esibendosi di fronte alla giuria.

Il cast del programma è formato, oltre che dalla conduttrice, anche dai professori, divisi per categoria (danza e canto), dai professionisti e dai giudici (nella fase serale).

Il programma è stato ovviamente confermato dalla Mediaset per la stagione televisiva 2021-2022. Il programma è uno delle punte di diamante della rete del Biscione e ogni anno totalizza un numero di ascolti veramente impressionante.

Amici 2021-2022, quando inizia il talent show

Il programma è stato confermato da Mediaset nei palinsesti televisivi della stagione 2021-2022. Quest’anno ci sono anche delle grosse novità. La trasmissione, infatti, partirà con un mese d’anticipo. Il talent è sempre partito nel mese di ottobre, mentre quest’anno si anticiperà a settembre.

Il daytime del talent show andrà in onda sempre nella fascia pomeridiana su Canale 5. La novità di quest’anno, però, riguarda il giorno della messa in onda. Le prime due puntate, infatti, saranno mandate in onda di domenica. La scelta è stata presa da Mediaset per consentire al nuovo programma, “Scene da un matrimonio“, di completare le proprie registrazioni.

I telespettatori adesso sono curiosi di sapere quando andrà in onda la prima puntata del talent show. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda a partire da domenica 19 settembre 2021 su Canale 5. Ricordiamo ancora una volta che solo le prime due puntate andranno in onda la domenica, poi il talent show tornerà al sabato.

Professori e allievi

Il cast della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi non sarà assolutamente rinnovato. La produzione ha deciso infatti di affidarsi agli stessi protagonisti della scorsa edizione. Ci sarà un solo cambio nella lista dei professori. Per quanto riguarda la cattedra della categoria “canto”, infatti, Arisa non sarà più nel cast. Secondo alcune indiscrezioni raccolte sul web, la cantante avrebbe dovuto partecipare ad un altro reality show. Il posto di Arisa sarà preso da Lorella Cuccarini, che si sposta nella categoria canto.

Chi prenderà invece il posto di Lorella Cuccarini nella categoria danza? La produzione ha deciso di puntare su Raimondo Todaro. Il ballerino lascia il cast di Ballando con le Stelle, trasferendosi nel talent show ‘rivale’ condotto da Maria De Filippi.

Chi sono invece gli allievi della ventunesima edizione del talent show di Canale 5? Durante la registrazione della prima puntata è stata formata la classe. Di seguito vi elenchiamo i ragazzi che prenderanno parte al talent show di Maria De Filippi (la classe è in aggiornamento):