In questo scatto social, la celebre star si mostra letteralmente al naturale e riesce a mandare in tilt il suo pubblico: com’è senza trucco.

Siamo nell’era della tecnologia, ma soprattutto dei filtri. Quante volte vi è capitato di condividere una vostra foto sul rispettivo canale social ed usufruire dei cosiddetti ‘filtri’? Tantissime volte, ne siamo certi! Su Instagram, ad esempio, ce ne sono davvero tantissimi. E, soprattutto, di ogni tipo. A partire da quello che rende il viso più luminoso e levigato fino a quello che ti da un colore agli occhi completamente diverso da quello proprio, ce sono si diversi.

Leggi anche –> Noemi senza trucco: com’è il suo viso letteralmente al naturale? Vederla vi lascerà senza fiato

C’è chi, però, preferisce non ‘sottostare’ a questa abitudine, ma condividere scatti di sé completamente al naturale. È il caso, ad esempio, di questa famosissima star. Nel bel mezzo della sua vacanza, infatti,la stella di Instagram, e non solo, ha voluto condividere questo scatto letteralmente senza trucco. E, in un vero e proprio batter baleno, ha mandato i suoi followers letteralmente in tilt. Perché? Beh, il motivo è piuttosto semplice: è splendida.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La celebre star si mostra senza trucco e fa boom di likes: com’è il suo viso al naturale

Il ‘famoso’ scatto senza trucco è stato condiviso su Instagram dalla celebre star il 17 Agosto scorso. E, vi assicuriamo, ancora adesso riscuote un successo davvero impressionante. In vacanza e con un viso letteralmente rilassato, il volto amatissimo del famoso social network si mostra come mamma l’ha fatta. E fa impazzire il pubblico che tanto la ama.

Leggi anche –> Chiara Ferragni senza trucco: il suo viso è letteralmente al naturale, immagini a confronto

Stiamo parlando proprio di lei: Kourtney Kardashian. Lo sappiamo benissimo: sul suo canale social ufficiale, la bellissima modella è famosissima ed amatissima. E, soprattutto, è solita condividere col suo pubblico degli scatti fantastici. E questo condiviso un po’ di tempo rientra fa, senza alcun dubbio, tra questi. In questa foto piuttosto minimal, infatti, la celebre star si mostra completamente al naturale. E sottolinea ancora di più di quanto la sua bellezza sia davvero incredibile. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Piuttosto ce lo confermano i numerosi likes e commenti d’apprezzamento giunti a corredo dello scatto. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo:

Insomma, che dire? È davvero bellissima. Lo è truccata, non c’è dubbio, ma lo è ancora di più senza.