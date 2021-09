Ilary Blasi è pronta a compiere il suo debutto con Star in the star, ma sapete come funziona il programma? Il meccanismo.

Mancano ancora pochissime ore. Ed Ilary Blasi ritornerà sul piccolo schermo con un programma del tutto nuovo. Finalmente, oseremmo dire! A distanza di qualche mese dalla fine della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi di cui è stata protagonista indiscussa, la conduttrice romana è pronta a fare il suo debutto in prima serata. Per la prima volta in assoluto, la splendida Blasi sarà al timone di un programma di un varietà. E che, soprattutto, da la possibilità a diversi concorrenti, di cui ancora non si conoscono le identità, non soltanto di dare ampio sfoggio alle loro doti da cantanti, ma anche di imitare diversi personaggi famosi.

Leggi anche –> Star in the Star: quando inizia, concorrenti e giuria del nuovo show con Ilary Blasi

È proprio questo, quindi, il format di Star in the Star. Siete curiosi, però, di sapere come funziona esattamente? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della giuria e delle ‘polemiche’ nate, a cui ha voluto rispondere anche Carlo Conti, cosa sappiamo, però, esattamente? A rivelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Come funziona Star in the Star? Il meccanismo spiegato da Ilary Blasi

Per l’inizio di Star in The Star, c’è da ammetterlo, c’è tantissima ansia. Per la prima volta, infatti, Ilary Blasi sarà al timone non di un reality, ma di un varietà vero e proprio. Come funziona, però? A svelare ogni cosa, come dicevamo, è stato proprio la diretta interessata nel corso di una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. È proprio sulle pagine del giornale che la conduttrice romana, oltre a spiegare la sua agitazione per il gran debutto, ha anche spiegato il meccanismo del gioco. “Ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che dovranno immedesimarsi in star italiane o internazionali”, ha iniziato a spiegare la conduttrice. Rivelando, inoltre, i nomi delle celebrità che verranno imitati.

“I concorrenti all’inizio dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo”, ha detto ancora la Blasi, entrando nel vivo della spiegazione. “Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo”, ha concluso.

Insomma, sembrerebbe proprio che il programma abbia le carte in regola per dimostrarsi davvero incredibile. Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?