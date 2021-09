Sapete dove vive Marcella Bella? La sua casa è davvero incantevole: un dettaglio al centro del suo salotto ha attirato l’attenzione di tutti. Guardate il video!

Questa sera di giovedì 16 settembre parte il talent show condotto da Ilary Blasi: la celebre conduttrice torna nel piccolo schermo con un nuovo programma, Star in the Star. In ogni puntata diversi concorrenti si esibiranno travestiti da cantanti famosi: giurati ed il pubblico da casa dovranno cercare di individuare il VIP che si nasconde sotto la ‘maschera’. Sul tavolo della giuria siederanno grandi volti dello spettacolo italiano, tra cui Marcella Bella! Voce famosa ed apprezzata nel panorama musicale italiano, ha raggiunto il successo negli anni ’70 partecipando al Festival di Sanremo con ‘Montagne verdi’. Sono tante le canzoni cantate dalla celebre Marcella, ancora oggi note e cantate dagli italiani. Ma conoscete qualche curiosità sulla vita privata della cantante? Sapete dove vive?

Marcella Bella, sapete dove vive? Il salotto di casa sua è pazzesco: c’è un dettaglio incantevole

Marcella Bella, originaria della Sicilia, vive a Milano con la sua famiglia. Classe ’52, la celebre cantante ha una casa davvero pazzesca. Attraverso i suoi post su Instagram, abbiamo scoperto qualche dettaglio sul suo salotto.

Marcella Bella lo scorso giugno ha registrato un video per riprendere il suo bellissimo gatto. Così facendo, ha mostrato una piccola parte della sua casa ai suoi fan: il salotto è spazioso ed arredato con gusto! Divani bianchi e dettagli rossi: la stanza, dal video, sembra esser davvero grande e luminosa. Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcella Bella (@marcellabella.official)

Al centro del salotto, un meraviglioso pouf grande e comodo accoglie gli ospiti della cantante. Sembra esserci davvero una splendida atmosfera in casa Bella!