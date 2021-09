L’accusa di tradimento l’ha fatta letteralmente infuriare: l’ex fidanzata del tronista di Uomini e Donne, Joele Milan, ha sbottato. Ecco le sue parole.

Joele Milan è uno dei nuovi tronisti della stagione di Uomini e Donne da poco cominciata. Nel video di presentazione, il giovane ha raccontato di esser stato vittima di un clamoroso tradimento: il tronista alla redazione ha svelato di aver trovato la sua ex fidanzata a letto con uno dei suoi migliori amici. Pronto ad iniziare una nuova avventura, Joele spera di trovare l’amore nel programma. Le parole da lui dichiarate, non sono passate inosservate: la sua ex, di nome Beatrice, ha replicato duramente all’accusa di tradimento.

Uomini e Donne, l’ex fidanzata di Joele sbotta: “Una mancanza di rispetto”, è furiosa

E’ spuntato fuori il profilo della giovane ragazza, l’ex fidanzata di Joele Milan. Secondo quanto rivela blogtivvu, la giovane avrebbe smentito totalmente l’accusa fatta dal nuovo tronista. “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”. Queste sarebbero state le parole della giovane.

La ragazza, quando il tronista si è palesato in puntata, su Canale 5, ha ribadito il suo pensiero: “Io si lo conosco e per sparare tutte queste stronzate ha la faccia tosta. Si è rivelato la persona di mer*a che è sempre stata“.

Quale sarà la verità? Joele prossimamente avrà qualcosa da dire su queste parole indirizzate a lui?