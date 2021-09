Sapete che la fidanzata di questo giovane ed aitante ragazzo è un’attrice famosissima e chiacchieratissima? Non indovinereste mai.

Senza alcun dubbio, il suo nome non vi sarà affatto sconosciuto. E, soprattutto, sarà rimbalzato sugli schermi dei vostri telefoni cellulari in questi ultimi giorni. Questo giovanissimo ragazzo mostrato in foto non soltanto è un interprete famosissimo ed amatissimo, ma è anche il fidanzato di una favolosa attrice, che, da circa una settimana, è sulla bocca di tutti. Cos’è successo? Beh, assolutamente niente di grave, state tranquilli. Piuttosto, stiamo parlando di uno dei protagonisti indiscussi di una famosissima serie televisiva.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due si siano conosciuto nel 2016 ed, esattamente, sul set di un film a cui entrambi hanno preso parte. E che da quel momento non si sono mai più lasciati. Sui rispettivi canali social, infatti, abbiamo rintracciato diversi scatti di coppia in cui si percepisce chiaramente il loro amore e legame. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Lui è il fidanzato di un’attrice famosissima e chiacchieratissima: di chi parliamo? È proprio lei

Davvero bellissimo ed affascinante, vero? Come darvi torto! Vi anticipiamo, però: la sua fidanzata non è affatto da meno. Lui, come dicevamo precedentemente, è il compagno di un’attrice famosissima ed amatissima. E, soprattutto in questo ultimo periodo, piuttosto chiacchierata. Di chi stiamo parlando? Semplice: della bellissima Ursula Corberò. Il suo nome non vi è affatto nuovo? Avete ragione: lei è la bellissima e coraggiosa Tokyo de ‘La Casa di Carta’, nonché protagonista indiscussa di questa prima parte del quinto volume (state tranquilli, non facciamo spoiler).

Dal 2016, quindi, Ursula è fidanzata con Chino Darìn, anche lui famosissimo attore spagnolo. I due, come dicevamo precedentemente, si sono conosciuti sul set del film ‘L’ambasciata’, si sono innamorati e, da quel momento, mai più lasciati. Ancora adesso, a distanza di 5 anni dal loro primo incontro, sono affiatati e complici più che mai. E ce ne danno ampia conferma i loro scatti social.

Diteci la verità: sapevate che Ursula fosse fidanzata?