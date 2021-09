Il gesto compiuto dall’ex amatissima di Amici è davvero incredibile, poi arriva un annuncio davvero inaspettato: di che cosa si tratta.

Un annuncio del tutto inaspettato, quello che, alcuni giorni fa, l’ex amatissima di Amici ha condiviso col suo pubblico social. E che, in un vero e proprio batter baleno, li ha fatti letteralmente impazzire di gioia. Sempre solita ad aggiornate i suoi sostenitori su tutto quello che le succede e, soprattutto, incline a renderli partecipi sulle ultime novità lavorative, la giovanissima cantante non ha perso occasione non soltanto di mostrate loro un gesto davvero incredibile, ma anche di poter annunciare una notizia davvero fenomenale.

Leggi anche –> “Strade sbarrate per cattiveria”: dopo Amici, il periodo ‘buio’

“Se è sulla mia pelle, vuol dire che è reale”, scrive l’ex di Amici per mostrare il tatuaggio appena fatto, ma anche per annunciare questa splendida novità. Inutile raccontarvi, quindi, la reazione del suo pubblico. Appena appresa la notizia, infatti, tutti i suoi sostenitori si sono riversati a corredo dello scatto per dimostrarle, ancora una volta, tutto il loro affetto. E farle gli auguri per questa nuova avventura. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’ex di Amici spiazza tutti: prima il gesto incredibile, poi l’annuncio inaspettato

Con questo annuncio inaspettato, l’ex di Amici ha completamente mandato in subbuglio il suo canale Instagram. Stiamo parlando proprio di lei: Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi.

Leggi anche –> Amici, cantante molto discusso si sposa: svelata la data delle nozze

È proprio sul suo canale social ufficiale, che, alcuni giorni fa, l’ex trionfatrice di Amici ha svelato al suo pubblico l’uscita del suo nuovo album. Avete letto proprio bene, si! A distanza di qualche mese dall’uscita del suo singolo ‘Boca’, che ha fatto ballare tutti, la cantante è pronta a scalare le vette di ogni classifica musicale col suo nuovo disco. Intitolato ‘Alma’, il nuovo lavoro discografico della bella Gozzi ha già tutte le carte in regola per dimostrarsi un successo assoluto. Quando uscirà? Ebbene: a partire dal 29 Ottobre sarà disponibile per tutti. Insomma, manca davvero pochissimo.

Ovviamente, così come la maggior parte dei suoi sostenitori, anche noi non vediamo l’ora dell’uscita per questo nuovo lavoro discografico. Voi?