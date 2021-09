Katia Ricciarelli nella bufera, la decisione del GF VIP 6 potrebbe essere drastica: di seguito vi spieghiamo cos’è

Katia Ricciarelli è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La cantante lirica è una delle punte di diamante scelte da Alfonso Signorini per impreziosire il cast del reality show. La Ricciarelli, oltre all’esperienza, ha dichiarato di “voler portare la lirica” nella casa. Peccato però che sia già a rischio espulsione. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia.

GF VIP 6, Katia Ricciarelli nella bufera: cos’è successo

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. La prima puntata del reality show è andata in onda lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Nonostante siano passati solo due giorni all’interno della casa, il clima sembra essere già abbastanza caldo. La Ricciarelli, una delle concorrenti più forti di questa edizione, è già finita nella bufera.

Ieri la cantante lirica è stata vittima di uno scherzo – secondo lei di “cattivo gusto” – organizzato dalle sorelle Selassie e da Soleil Stasi. Lo scherzo consisteva nel far credere al resto dei coinquilini che uno degli uomini era a rischio squalifica per aver pronunciato delle frasi offensive.

Quando la Ricciarelli ha scoperto lo scherzo ha reagito molto male. “Sono scherzi che non si fanno questi” – ha esclamato la cantante – “Io sono qui per divertimi, ma se fate così non mi diverto più“.

La Ricciarelli dunque sarebbe già a rischio squalifica, ma il motivo non sarebbe lo sfogo dopo lo scherzo delle coinquiline. La cantante, infatti, sarebbe scivolata ben due volte nel corso della stessa serata. Oltre ad aver apostrofato alcune delle sue coinquiline come ‘paralitiche’ (in presenza di Manuel Bortuzzo), la Ricciarelli avrebbe detto ad Alex Belli: “Sembri un po’ ric***one“.

Il web nel frattempo chiede la squalifica, mentre la produzione riflette sul da farsi. Da quest’anno, il regolamento del reality show è cambiato e si valuta non più la parola, bensì l’intenzione. A questo punto qual era l’intenzione di Katia Ricciarelli? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate.