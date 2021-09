Ainett Stephens è una concorrente del GF Vip: avete mai visto la sua casa? I dettagli sono tutti particolari.

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione. Alfonso Signorini al timone nuovamente del reality è pronto a sorprenderci ancora una volta. Dopo il clamoroso successo dell’edizione precedente, che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, le aspettative sono decisamente elevate.

Ainet Stephens è una concorrente del GF Vip 6, ed è pronta a rimettersi in gioco, in questa avventura ricca di sorprese. Impossibile dimenticarla al Mercante in Fiera, dove, anni fa, ha vestito il ruolo di Gatta Nera. Oggi, la bella showgirl, vive in Spagna con suo figlio. Ma avete mai visto la sua casa? I dettagli sono tutti pazzeschi.

GF Vip 6, avete visto la casa di Ainett Stephens? I dettagli sono tutti bellissimi

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lunedì sera. Una prima puntata che ha fatto da sfondo alla presentazione dei concorrenti. Al timone del reality, Alfonso Signorini, che ha scelto due opinioniste d’eccezione.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli accompagneranno il conduttore in questi lunghi mesi. Tra le concorrenti, anche la bellissima Ainett Stephens. Adesso, è una delle concorrenti del Gf Vip 6, ma, avete mai visto dove vive? La bellissima showgirl dimora con suo figlio in Spagna, esattamente a Marbella. Da alcuni scatti social, è possibile vedere alcuni spazi della sua casa.

Qui la vediamo seduta sul divano, dove, dietro, è possibile vedere alcuni particolari della stanza in cui si trova.

I dettagli sono ricchissimi, e lo sfondo sembra essere di un bianco tenue.

Osservando, l‘attenzione non può non cadere proprio qui, sul panorama bellissimo, e Ainett, rende l’atmosfera, ancora più bella, con la sua avvenenza. Sembrerebbero essere proprio questi alcuni spazi della sua dimora, dato che la showgirl l’ha più volte fatto riferimento in basso con un ‘Home’.