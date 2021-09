A Uomini e Donne Gianni Sperti si mostra così, ma com’era all’età di 16 anni? Su Instagram, spunta uno scatto del passato: difficile crederci.

È tra i protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Entrato a far parte del mondo dello spettacolo come ballerino, il simpaticissimo ha detto ‘addio’ a questa sua passione diversi anni fa. Eppure, nonostante questo, ha continuato ad essere una presenza fissa ed amatissimo del piccolo schermo. Divenuto opinionista, insieme a Tina Cipollari, di Uomini e Donne, il buon Sperti ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano ancora di più. Merito, ovviamente, della sua incredibile simpatia, ma anche del suo carattere. Forte, determinato e senza filtri, Gianni è colui che, quando ha da dire qualcosa, non si tira di certo indietro. Ed è proprio questo che il pubblico ama ed adora di lui.

Insomma, non c’è che dire: è davvero unico! Se, però, vi chiedessimo se l’avete mai visto da giovane, ci sapreste dare una risposta? Ebbene: ci pensiamo noi! Siamo andati a spulciare con attenzione il profilo Instagram di Gianni Sperti. E siamo riusciti a rintracciare un suo scatto quando aveva soltanto 16 anni. Volete vederlo anche voi?

Gianni Sperti, spunta lo scatto dei suoi 16 anni: l’avete visto? Occhio a quel ‘dettaglio’

Sui social, Gianni Sperti è amatissimo. Ed anche lui non perde mai occasione di poter interagire col suo pubblico. L’ha fatto anche un bel po’ di tempo fa. Quando non ha potuto fare a meno di mostrare loro una sua foto di quando aveva soltanto 16 anni. Insomma, si tratta di un vero e proprio scatto del passato.

A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di vedere com’era Gianni Sperti quando aveva soltanto 16 anni? Com’era, quindi, quando era soltanto un ragazzino? Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente! Ecco la foto in questione. Vi anticipiamo, c’è un ‘dettaglio’a cui non potrete fare a meno di fare caso.

Niente di ‘strano’? Avete indovinato! Gianni Sperti è completamente rimasto identico nel corso degli anni. Che abbia adesso 48 anni o che ne abbia avuti 16, il buon pugliese è sempre uguale.