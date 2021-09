Giulia De Lellis racconta e mostra su Instagram il suo ‘problema’ in viso: la sua pelle si è ammalata, ecco le parole della famosa influencer.

Giulia De Lellis, la celebre influencer romana, negli ultimi giorni ha pubblicato un post sul suo canale Instagram che ha commosso tutti. La giovane che abbiamo conosciuto negli studi di Uomini e Donne, diventata oggi una delle icone del web italiano, ha mostrato ai suoi milioni di follower ‘l’evoluzione’ del suo viso: Giulia ha sofferto di acne e ne ha viste davvero di tutti i colori. Grazie ai medici ed all’amore dei suoi cari, è riuscita a non abbattersi: oggi appare sorridente e felice di aver ‘accettato’ il suo piccolo problema. Le parole della De Lellis hanno ricevuto oltre 300 mila applausi, sui social!

Giulia De Lellis e i problemi con la pelle del viso: “Si è ammalata di…”

“A questa instancabile str***a che poco più di un anno fa si è ammalata di acne e ne ha viste davvero di tutti i colori,sfumature di rosso soprattutto, pruriti vari, sfoghi, farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili. Un anno fa circa è iniziato il mio calvario con l’acne e questi scatti rappresentano gli up&down che ha subito”. Comincia così il lungo messaggio sui social che Giulia De Lellis ha voluto lanciare. La famosa influencer ha mostrato diverse fotografie del suo viso, senza filtri: in molti scatti la sua pelle appare ricca di acne e rossori. “Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra…Ci sto lavorando da un po’, lo sapete! A distanza di un anno sta tornando.…Era davvero pesante in certi momenti guardarmi allo specchio”.

Il farmaco più potente, ha raccontato Giulia, è stato l’amore. Le fotografie che ha reso pubbliche sono state scattate dal suo fidanzato: l’influencer ringrazia, con parole dolcissime, chi le è stato accanto in questo ‘percorso’ così complicato. “A quanto pare l’amore guarisce tutto, anche il fastidio o il male …Insieme al tempo, un buon dottore e tanta pazienza”.