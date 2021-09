Ha partecipato a tre edizioni di Non è la Rai, la ricordate? Sono trascorsi 26 anni: come la ritroviamo oggi? Resterete a bocca aperta.

Nel corso delle sue quattro edizioni, Non è la Rai ha dato la possibilità di conoscere ed apprezzare tantissime ragazze. Come dimenticare, ad esempio, la bellissima Sabrina Impacciatore. Oppure, Pamela Petrarole. E tantissime altre. Insomma, è davvero impossibile. Come altrettanto improbabile è non tenere a mente lei: Monia Arizzi. Protagonista indiscussa del programma per circa tre edizioni, la giovanissima siciliana ha saputo catturare l’attenzione su di sé non soltanto per la sua incredibile bellezza, ma anche per la sua immensa bravura. Cantante e ballerina: la splendida Arizzi è stata tra le colonne portanti della famosissima trasmissione di Gianni Boncompagni.

Come ritroviamo, però, oggi la bellissima Monia Arizzi? Sono trascorsi esattamente 26 anni dal suo ‘addio’ al programma, ma com’è diventata? E, soprattutto, cosa fa oggi? Ebbene: siamo riusciti a rintracciarla su Facebook. Ed abbiamo constatato che, dopo Non è la Rai, la sua vita è estremamente cambiata! Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

Ricordate Monia Arizzi? Ha partecipato a tre edizioni di Non è la Rai: com’è oggi dopo 26 anni

Insieme a tantissime altre splendide ragazze, anche Monia Arizzi è stata una protagonista indiscussa di Non è la Rai per circa tre edizioni. Entrata a far parte del programma di Gianni Boncompagni a partire dal 1992 e rimasta fino al 1995, la simpaticissima siciliana può essere considerata una vera e propria colonna portante della trasmissione. Com’è cambiata, però, oggi? E, soprattutto, cosa fa a distanza di ben 26 anni?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Facebook, sembrerebbe che Monia Arizzi viva a Palermo insieme alla sua famiglia, attualmente infatti è sposata. E che, a quanto pare, svolga la professione di speaker radiofonica. Com’è cambiata, invece? Beh, sul suo canale social ufficiale abbiamo avuto l’opportunità di visionare i suoi recentissimi scatti. E vi assicuriamo: è sempre bellissima! Seppure siano trascorsi ben 26 anni dal suo ‘addio’ a Non è la Rai, sembrerebbe proprio che il tempo non sia affatto passato per lei.

Diteci la verità: non è splendida?