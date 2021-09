Chi è la fidanzata di Ludovico Tersigni? E’ stato pizzicato con lei dai paparazzi: ecco le curiosità sulla vita privata del conduttore.

Ludovico Tersigni è pronto ad iniziare una nuova avventura su Sky Uno. Sarà lui il nuovo conduttore di X Factor 2021. Idolo dei teenager, è diventato famoso grazie al suo ruolo in SKAM Italia: classe 1995, è nato a Roma ma ha sempre vissuto a Nettuno. Nella web serie Skam ha vestito i panni di Giovanni Garau, ha interpretato anche il ruolo del protagonista in Summertime. Amato dai giovani, è pronto ad approdare sul palco di X Factor. Ma conoscete i dettagli sulla sua vita privata?

Ludovico Tersigni, chi è la sua fidanzata? Pizzicato con lei per le vie della Capitale

La nuova edizione di X Factor è super attesa. Il talent show in onda su Sky Uno è stato del tutto rivoluzionato: oltre all’addio di Alessandro Cattelan, i concorrenti scelti dai giudici non saranno più divisi per categorie. Sarà un ‘tutto contro tutti’! Atteso anche Ludovico Tersigni al timone della conduzione: l’idolo dei teenager è la vera sorpresa dello show!

In tanti sono curiosi di conoscere qualche dettaglio sulla vita privata del conduttore: è fidanzato? Nonostante il giovane attore sia estremamente riservato, non è riuscito a fuggire dai paparazzi: i fotografi di Diva e Donna hanno immortalato il Tersigni mano nella mano con la sua dolce metà. Camminavano per le vie di Roma in abiti casual. La notizia riportata da Coming Soon, rivela inoltre che la fidanzata di Ludovico è sconosciuta al mondo dello spettacolo. Presto salirà a galla l’identità della ragazza che ha rubato il cuore dell’attore e conduttore?

