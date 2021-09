Selfie al matrimonio per Maria De Filippi e Raffaella Mennoia: presente anche Giordana Angi, sapete già chi si è sposato?

La storica conduttrice di Canale 5, soprannominata ‘la Regina’ da molti, negli ultimi giorni ha celebrato il matrimonio di un suo storico collaboratore. Maria De Filippi è il volto ed autrice di programmi famosi in Italia come Uomini e Donne, Amici, Temptation Island, C’è Posta per Te, Tu si Que Vales. Dopo esser stata l’artefice di molte unioni d’amore in tv, Maria è diventata cupido anche nella vita extra televisiva. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista sul palco dei Seat Music Awards 2021: ha ricevuto un premio per il contributo all’industria musicale italiana grazie al suo talent show, Amici. L’abbiamo vista sul palco con un look total white, incantevole. Altrettanto bella in rosso: ecco alcune immagini di Maria al matrimonio.

Maria De Filippi, selfie al matrimonio: c’è anche Giordana Angi, chi si è sposato

Abbiamo beccato Maria de Filippi come non l’avevamo mai vista! Con un tailleur rosso, ha celebrato il matrimonio del suo storico collaboratore, Alessandro Martino, e del compagno, Bruno. In veste inedita di officiale di Stato Civile, con la fascia tricolore, era davvero incantevole! Non sappiamo dove si è celebrato il matrimonio degli sposi: dalle immagini che circolano sul web pare si tratti di una location in riva al mare.

Dalle Instagram story di Raffaella Mennoia abbiamo rintracciato la nostra ‘ Queen’. Impossibile non riconoscerla!

Qui vicino a Raffaella Mennoia, autrice televisiva e responsabile di redazione di Uomini e Donne, in un sorridente selfie:

Al matrimonio ha presenziato anche Giordana Angi, ex allieva di Amici, la quale ha regalato una meravigliosa performance con la sua voce. Ha allietato i presenti con le sue canzoni!