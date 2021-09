Cos’è successo dopo le nozze celebrate a Matrimonio a Prima Vista Italia 6: clamoroso colpo di scena, non ve lo sareste mai immaginati.

Siete in trepidante attesa di scoprire i nuovi episodi di Matrimonio a prima vista Italia? Come darvi torto! Come sapete, la settima stagione, fino a questo momento, è stata mandata in onda soltanto per gli abbonati di Discovery Plus. Per vederli in ‘chiaro’, invece, bisognerà attendere ancora un altro po’. In attesa, però, di scoprire chi sono le sei persone che hanno deciso di mettersi in gioco e com’è andato a finire il loro percorso, siete pronti a fare un passo indietro nelle scorse edizioni insieme a noi?

Tra le tantissime coppie che si sono alternate nel corso di queste sette stagioni, quella di cui vi parleremo tra qualche istante è tra quelle che più ha incuriosito il pubblico italiano. Stiamo parlando proprio di loro: Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. Ebbene: sono trascorsi pochissimi mesi dalle loro nozze nel programma televisivo di Real Time, ma cos’è successo dopo? Vi diremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vi stiamo per raccontare un clamoroso colpo di scena.

Cos’è successo dopo le loro nozze a Matrimonio a prima vista Italia? Colpo di scena ‘choc’

A differenza di Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, che come ricorderete hanno deciso di divorziare sin da subito, Clara Campagnola e Fabio Peronespolo hanno continuato ad essere marito e moglie una volta terminato Matrimonio a prima vista Italia 6. A distanza di qualche mese dalle loro nozze, però, la decisione improvvisa: il divorzio! I due, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, hanno intrapreso strade completamente differenti. Ed hanno deciso di dirsi addio.

Quello che, però, è successo qualche tempo dopo il loro matrimonio vi lascerà davvero sbalorditi. Se, da quanto si evince dal suo profilo Instagram, Clara sembrerebbe ancora single. Salvatore, dall’altra, sembrerebbe aver ritrovato l’amore accanto a Giorgia Pantini. Il suo nome non vi è affatto nuovo? Come darvi torto! Si tratta di un’ex concorrente di Matrimonio a prima vista Italia, nonché ex moglie di Luca Cantiano.

Insomma, un colpo di scena davvero clamoroso. Voi ve lo sareste mai immaginati?