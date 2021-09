Oggi conosciamo Claudio Amendola così, ma ricordate com’era nella fiction I Cesaroni? Sono passati tanti anni.

Attore, conduttore televisivo e regista italiano, Claudio Amendola è amatissimo e famosissimo. Il suo esordio è stato a diciannove anni, con il ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie tv Storia d’amore e d’amicizia, nel 1982. Sono seguiti ruoli principali in molte famose commedie, come in Amarsi un po’, Vacanze di Natale, ma ha anche interpretato personaggi drammatici.

La sua carriera è iniziata quando era giovanissimo, e da allora, Amendola non si è più fermato. L’abbiamo tanto amato in una famosa fiction televisiva di grande successo. Ovviamente, ci riferiamo a I Cesaroni. Sono state sei stagioni ricche di colpi di scena. L’attore ha interpretato Giulio, lo ricordate? Dall’ultima stagione sono passati circa 7 anni, ecco com’era.

Oggi conosciamo Claudio Amendola così: com’era ne I Cesaroni, impossibile dimenticare

Oggi, ha una carriera alle spalle pienissima e il merito di tanto successo si deve al suo immenso talento. Impossibile dimenticare l’attore in una delle fiction di maggior seguito, che per circa otto anni ci ha accompagnato. I Cesaroni, è una fortunata serie tv andata in onda dal 2004 al 2014. Ricordate il personaggio di Amendola?

Eccolo in uno scatto di tanti anni fa, in una puntata della famosa serie, in cui veste i panni di Giulio Cesaroni. L’amatissimo attore non sembra affatto cambiato, sono passati tanti anni, ma è praticamente uguale: non trovate anche voi?