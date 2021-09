“Da dietro ci entra tua sorella”: rimbalzata al Red Carpet di Venezia, lo sfogo senza mezzi termini

L’attrice è stata ‘rimbalzata’ al Red Carpet di Venezia, lo sfogo senza mezzi termini sui social: ecco le sue parole

La famosa attrice, nonostante avesse l’invito, è stata ‘rimbalzata’ al Red Carpet di Venezia e trattata come una sorta di imbucata. La donna è andata su tutte le furie e si è sfogata sui social. Di seguito vi diciamo di chi si tratta, riportandovi le sue parole.

LEGGI ANCHE: Protagonista del red carpet di Venezia 2021: Cecilia Rodriguez in blu elettrico con corpetto e spacco da togliere il fiato

Rimbalzata sul Red Carpet di Venezia: lo sfogo

Nancy Brilli, attrice famosissima, è stata ‘ribalzata’ al Red Carpet di Venezia. La donna ha raccontato l’episodio sui social, sfogandosi senza mezzi termini. L’attrice ha fatto una diretta su Instagram e le parole sono state riprese da alcuni siti e testate giornalistiche. “Sono arrivata e mi hanno detto che non posso entrare”, ha dichiarato sul popolare social network.

Un trattamento di certo non da star quello riservato a Nancy Brilli. L’attrice ha poi aggiunto nella diretta su Instagram: “Vi ricordate quando vi ho parlato del potere di quelli che hanno la chiave del c**so? Hanno la chiave e non te la danno, hanno il potere. Ecco, quel potere fa sì che io stia qui adesso invece che a vedere il film“.

La donna ha poi spiegato che “una signorina” le ha chiesto di fare il biglietto e lei le ha fatto notare di averlo con sé, ma la “signorina” le ha chiesto lo stesso di andare dietro: “Eh no, scusate ma da dietro ci entra tua sorella”, avrebbe detto l’attrice sui social.

L’attrice ha deciso così di andare via: “Domani scriverò una bella letterina di due righe per fare i complimenti per l’organizzazione che ho trovato eccezionale”. La Brilli ha trovato anche il sostengo della collega Sabrina Ferilli, che sotto al suo post ha commentato: “Fai bene a non prendertela. Ma è una cosa pietosa ciò che è successo”.