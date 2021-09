Colomba è stata la protagonista di Uomini e Donne e di numerosi ‘scontri’ con Tina Cipollari, la ricordate? Com’è cambiata la sua vita dopo il programma.

Siete pronti ad una nuova e travolgente edizione di Uomini e Donne? A partire da Lunedì 13 Settembre andranno in onda le nuove puntate, anche se qualche piccola anticipazione l’abbiamo già. E finalmente assisteremo al ritorno di tantissimi volti conosciuti, come Gemma Galgani, Ida Platano e tanti altri, ma anche alla presentazione dei quattro nuovi tronisti. In attesa, però, di assistere a tutto questo da vicino, vi va di fare un tuffo nel passato e di scoprire cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex protagonisti? Benissimo: ci pensiamo immediatamente! Nel corso di un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Manuel Vallicella, amatissimo tronista, o anche di un’ex corteggiatrice, vero? Ebbene: adesso porremo l’attenzione su una dama del parterre che, ai tempi della sua partecipazione, ha lasciato un vero e proprio segno.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio della bellissima e simpaticissima Colomba. Giunta nella trasmissione per cercare un uomo che le facesse compagnia nel corso della sue giornate, la simpaticissima dama è stata, spesso e volentieri, protagonista di scontri con Tina Cipollari. Ricordate? Scopriamo cosa fa oggi a distanza di anni.

Ricordate Colomba di Uomini e Donne? Cosa fa oggi a distanza di ben 7 anni

Dimenticarla nel parterre femminile del trono Over di Uomini e donne è davvero impossibile. Entrata a far parte nel corso dell’edizione del 2014, la bellissima Colomba ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Certo, spesso e volentieri, è stata la protagonista di scontri piuttosto accesi con Tina Cipollari, storica opinionista del programma, ma è anche riuscita a centrare alla grande il suo obiettivo. Colomba, infatti, nello studio televisivo non soltanto ha conosciuto Silvano, ma ha anche deciso di abbandonare il programma con lui. Insomma, davvero incredibile!

Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Ebbene: siamo riusciti a rintracciare la bella Colomba su Facebook ed abbiamo appreso che, oltre ad essere sempre bellissima, l’ex dama di Uomini e Donne sembrerebbe essere una libero professionista. E che lavori presso un negozio di tessuti a Viterbo. Cosa sappiamo della sua situazione sentimentale? A quanto pare, la relazione con Silvano è archiviata. Ma, da quanto si legge su Facebook, sembrerebbe che la dolce Colomba sia impegnata.

Vi farebbe piacere rivederla?