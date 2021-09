In questo scatto era solo un bambino: oggi è un conduttore amatissimo, lo riconoscete?

In questo dolcissimo scatto era solo un bambino, inconsapevole del fatto, che sarebbe divenuto uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati. Comico, conduttore televisivo, cabarettista e attore, un vero e proprio talento.

E’ stato proprio l’amatissimo conduttore a rendere nota la foto sui social, sul suo seguitissimo profilo instagram. Ovviamente, non è passata inosservata e in poco tempo, i commenti sono arrivati a raffica e il post ha fatto boom di like. Osservate con attenzione, lo sguardo birichino è proprio il suo: lo riconoscete così?

Era solo un bambino in questo scatto di tanti e tanti anni fa: oggi è un amatissimo conduttore

Uno scatto che in poco tempo è stato accolto da tantissimi like, e i commenti sono arrivati numerosi. I follower non hanno non potuto lasciare un messaggio in basso a questa tenerissima foto.

Il bambino che vedete in alto, oggi è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati in assoluto. Ve l’abbiamo già svelato, è un comico, un attore, un cabarettista e un conduttore televisivo italiano. Con la sua schiettezza ed energia, non smette mai di conquistarci. E allora, l’avete riconosciuto? Nell’immagine è fotografato l’amatissimo Andrea Pucci: l’avreste mai detto?

Il conduttore l’ha resa nota sul suo profilo instagram, che conta di ben oltre i 400 mila follower. “Qui avevo appena digerito il bombolone siccome 53 anni fa non c’era instagram, lo pubblico adesso“, ha scritto a corredo, manifestando ancora una volta la sua pronta simpatia. Pucci era piccolissimo e dolcissimo, inconsapevole, forse, del fatto, di divenire anni dopo, un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo.