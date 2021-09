La star di Beautiful in uno scatto del passato: com’era l’attore dodici anni fa, così non l’avete mai visto.

Scott Clifton è un amatissimo attore statunitense. Classe 1984, è nato a Los Angeles. Ha cominciato a recitare nel 2001 nella serie televisiva Roswell, dove ha interpretato il ruolo di Evan. Nella soap opera General Hospital, interpreta, dal 2003 al 2007, il ruolo di Dillon Quartermaine.

Grazie a questa parte, Clifton, ottiene una grande fama, e anche tre nomination agli Emmy Awards. Da ben 11 anni, l’attore fa parte del cast di Beautiful. Con il ruolo di Liam Spencer ha vinto l’Emmy nel 2011 come miglior giovane attore e nel 2013 come miglior attore non protagonista. Oggi, è una vera e propria star, tanto che, il suo profilo instagram, è seguitissimo. Proprio qui, andando a curiosare, è emersa una foto del passato, in cui si mostra insieme a sua moglie.

La star di Beautiful in uno scatto del passato: l’attore era giovanissimo

Beautiful è una soap opera statunitense che va in onda in circa cento paesi, tanto da riscuotere un successo incredibile. In Italia, la prima messa in onda risale al 1990, e da allora, non si è più fermata. Tantissimi personaggi, attori fissi e new entry, abbiamo avuto il piacere di seguire.

Scott Clifton, l’attore in foto, da circa 11 anni, fa parte del cast della soap opera. Grazie al ruolo di Liam Spencer, è riuscito a vincere l’Emmy nel 2011 come miglior giovane attore e nel 2013 come miglior attore non protagonista. Oggi, è una vera star, tanto da essere seguitissimo sui social. Proprio sul suo profilo instagram, curiosando, è emerso questo scatto del passato:

Qui, l’attore era molto più giovane, dato che, come lui stesso ha riportato a corredo, sono trascorsi 12 anni da allora. Clifton, appare insieme a sua moglie, in un momento del passato. Osservando con attenzione, non possiamo non notare che l’attore è praticamente uguale ad oggi.