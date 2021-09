Vite al limite, pesava più di 400 kg: oggi la sua vita è totalmente cambiata

La protagonista di Vite al limite pesava più di 400 kg, ma oggi la sua vita è totalmente cambiata: ecco cos’è successo

La donna nella foto è stata una delle protagoniste di Vite al limite, programma in onda su Real Time e prodotto negli Stati Uniti. Pesava più di 400 chili e la sua vita era pesantemente condizionata. Oggi, però, è un’altra persona. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo e come ritroviamo oggi la donna nella foto.

Vite al limite, pesava più di 400 kg: come la ritroviamo oggi

Vite al limite è un reality show di successo, prodotto negli Stati Uniti ma trasmesso anche in Italia su Real Time. Il programma segue la vita di persone definite patologicamente obese, che, partendo da un peso iniziale che supera sempre i 200kg, tentano di ridurre il proprio peso nel giro di un anno. In seguito, si sottopongono ad un intervento realizzato dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan.

Tra le protagoniste del programma troviamo Samantha Mason. La donna, con alle spalle una storia molto triste e travagliata, si è presentata nel programma con un peso di 441 kg. Il dottor Nowzaradan ha addirittura definito il suo caso come uno dei più complicati da affrontare.

La vita di Samantha è stata fortemente condizionata dai social. La donna, infatti, ha iniziato a guadagnare mangiando in diretta. Questo ovviamente ha compromesso il suo stato di salute. Samantha è divenuta obesa, ma ha deciso di cambiare per il bene della figlia, che l’ha implorata di cambiare stile di vita perché non disposta ad inserirla nel ‘club dei genitori morti’.

Samantha si è rivolta così al programma e in particolare al dottor Nowzaradan, che le ha praticato l’intervento bariatrico. Oggi, la donna appare decisamente dimagrita e questa volta è divenuta una star dei social non perchè mangia cibo in diretta. La donna, infatti, è conosciuta con il nickname di Vanilla Hippo.

La strada da percorrere, però, è ancora lunga. Tra i problemi più grandi di Samantha, infatti, c’è sicuramente la deambulazione. A causa del suo peso, la Mason non riusciva a camminare e addirittura è stato complesso trasportarla in ospedale per essere curata.