X Factor, Hell Raton: “Da solo a 7 anni su un volo intercontinentale”, incredibile retroscena

Hell Raton, anche quest’anno tra i giudici di X Factor, racconta al Corriere della Sera un incredibile episodio della sua infanzia.

Riconfermato anche nell’edizione 2021 che sarà inaugurata questa sera, il giudice di X Factor Hell Raton è un rapper di origini italo ecuadoriane. Il suo nome all’anagrafe è Manuel Zappadu: un cognome tipicamente sardo che lascia intuire la provenienza di suo padre.

Nato ad Olbia, ha trascorso l’infanzia a Quito e poi è rientrato in Italia all’età di 11 anni. Le sue origini miste però non si limiterebbero solo ai Paesi d’origine dei suoi genitori: “Ho vissuto anche in Inghilterra e il mio migliore amico è turco, così mi sento un po’ turco anche io. Sono sempre stato nomade, ogni volta che mi trasferivo per me era un nuovo inizio: era la possibilità di avere nuovi amici, una nuova vita, conoscere cose nuove”, ha spiegato al Corriere della Sera.

Al famoso quotidiano, ha poi rivelato un retroscena davvero difficile da credere, continuate a leggere!

Hell Raton, giudice di X Factor: “I miei genitori non sono mai stati assieme”, è accaduto quando era piccolo

Creatore della Machete Crew insieme a Salmo, Enigma e DJ Slait, oggi Hell ha raggiunto una fama che mai avrebbe immaginato: “Quando l’altro giorno sono entrato nel bar dove faccio sempre colazione e delle signore dell’età di mia mamma sono impazzite, ho capito che qualcosa era cambiato”.

C’è inoltre un episodio che ha dell’incredibile e che il rapper ha voluto raccontare al Corriere: “I miei genitori non sono mai stati assieme: ho preso il primo volo intercontinentale, da solo, a 7 anni, dall’Ecuador all’Italia. Fino a lì mi sentivo abbastanza speciale, ma su quell’aereo ho incontrato una bambina sudamericana con genitori giapponesi”. Da lì, dice, l’artista ha compreso di non essere un caso unico, ma che nella società odierna in tanti sono nati dall’incontro di due culture anche molto lontane tra loro.

Siete pronti a gustarvi la prima puntata di X Factor in onda stasera?