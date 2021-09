Dichiarazioni che fanno discutere, l’attore confessa: “Non lascerò eredità ai miei figli”

Luca Barbareschi ospite di Alberto Matano in La Vita in Diretta, lo scorso giugno, ha svelato il suo punto di vista riguardo l’educazione dei figli. Il celebre attore si trova nella stessa scia di pensiero di Bill Gates.

“Ho deciso che non lascerò nulla ai miei figli. Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene. Perché? Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli. Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent’anni e ha una sua piccola azienda” sono state le parole di Luca Barbareschi. L’attore ha scelto cosa fare dei suoi ‘averi’ il giorno in cui passerà a miglior vita: il patrimonio andrà a qualche fondazione che fa opere di bene.

