“Il cancro è in remissione”: si intravede una luce per l’attore, sta vincendo la sua battaglia

“Il cancro è in remissione”: l’amatissimo attore ha dato la notizia che tutti aspettavano, sta vincendo la sua battaglia.

Una buona notizia arrivata attraverso i social, pubblicata sul suo profilo instagram e sul sito ufficiale: l’attore ha annunciato che il cancro è in remissione. Nell’ottobre dell’anno scorso, aveva svelato al mondo di aver scoperto di avere un linfoma. La scoperta del cancro l’ha costretto a stare lontano dal set.

Leggi anche Vite al limite, pesava più di 400 kg: oggi la sua vita è totalmente cambiata

L’amatissima attore doveva iniziare un percorso di cure, ma non si è mai dato per vinto: “Anche se si tratta di una malattia grave, mi sento fortunato ad avere una grande squadra di medici e la prognosi è buona”, aveva detto. Adesso, Jeff Bridges, interprete de Il grande Lebowski, tramite il suo profilo social, ha dato la notizia che tutti speravano.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

“Il cancro è in remissione”: l’attore sta vincendo la sua battaglia

Jeff Bridges, amatissimo attore, interprete de Il grande Leboswski, ha dato qualche giorno fa la notizia che tutti speravano di poter ricevere. Soltanto nell’ottobre dell’anno scorso, ha svelato di aver scoperto di avere un cancro, un linfoma che l’ha poi costretto a stare lontano dal set.

Leggi anche Si sposano! La famosissima coppia corona finalmente il sogno d’amore: la proposta giunge nel modo più romantico

Bridges doveva iniziare un percorso di cure. Adesso, però, sono arrivate buone notizie, ed è stato proprio lui ad informare i suoi fan, attraverso il suo canale social e il suo sito ufficiale. L’attore sta vincendo la sua battaglia contro il cancro, ma ha anche affrontato il coronavirus ad inizio anno: “Mi sento meglio… il cancro è in remissione, la massa ‘9 X 12’ si è ridotta alle dimensioni di una biglia. Il mio Covid è nello specchietto retrovisore“.

Finalmente una buona notizia accompagnata anche da un’altra. A quanto pare, Jeff Bridges ha fatto sapere che tornerà a lavoro molto presto, sul set di The Old Man: “Sono entusiasta di tornare a lavorare su The Old Man! Sembra che sia venuto bene…”.