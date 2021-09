Per la prima puntata di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio è stato il protagonista di un incredibile gaffe: cos’è successo in diretta.

È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il ritorno di Tale e Quale Show. A distanza di qualche mese dalla fine della scorsa edizione, il programma di Carlo Conti è ritornato in prima serata. E, fino a questo momento, ha saputo regalare dei momenti davvero impressionanti. Come lo sono state, tra l’altro, anche tutte le imitazioni che si sono alternate nello studio televisivo. Tra le diverse, quella che ha maggiormente catturato l’attenzione è stata proprio quella strepitosa dei Gemelli di Guidonia. Sulle note di ‘Mille’, il singolo di successo cantato da Fedez, Orietta Berti ed Achille Laura, il gruppo ha lasciato tutti impressionati.

È subito dopo la performance dei Gemelli di Guidonia che Carlo Conti non ha perso occasione di poter passare la parola ai suoi giudici. Ed è proprio in questo preciso istante che Cristiano Malgioglio, chiamato in causa, si è lasciato andare ad una clamorosa gaffe. Una gaffe davvero divertente, vi assicuriamo. E che, ancora una volta, sottolinea il suo essere spontanea. Scopriamo cos’è successo.

Tale e quale Show, la gaffe di Cristiano Malgioglio è incredibile: cos’è successo

In tutti questi incredibili anni di carriera, abbiano conosciuto, amato ed apprezzato Cristiano Malgioglio e il suo essere. Sempre spontaneo e genuino, il cantante ha sempre saputo catturare la scena in un vero e proprio batter baleno. L’ha fatto anche stasera, nel corso della prima puntata di Tale e Quale Show.

Nwe entry della giuria di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio si è dimostrato, in men che non si dica, il protagonista indiscusso di questa edizione. Lo ha dimostrato e confermato quando, subito dopo la performance dei Gemelli di Guidonia, si è lasciato andare ad un’incredibile gaffe. Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Terminata l’esibizione dei tre cantanti sulle note di ‘Mille’, Cristiano Malgioglio era convinto che l’Orietta Berti imitata fosse la ‘reale’ Orietta Berti. È dovuto intervenire, pensate, lo stesso Carlo Conti per ristabilire l’ordine!

Davvero incredibile, vero?