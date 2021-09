In Daydreamer ha interpretato il personaggio di Ayhan: com’è oggi l’attrice, vederla lontano dal set vi spiazzerà.

Daydreamer-Le ali del sogno è una serie televisiva turca, che ha avuto un successo incredibile in Italia e non solo. Da diversi mesi ha chiuso i battenti, con il colpo di scena tanto atteso. Dopo tanti ostacoli, l’amore tra i due protagonisti, Can e Sanem ha trionfato!

Il Signori Divit, ha perso la memoria in un incidente stradale, ma col tempo, i ricordi sono riaffiorati, e l’amore per la bella Sanem è esploso nuovamente, e questa volta per sempre. Il giovane ha chiesto, durante una festa, alla scrittrice di sposarlo e così, c’è stato il matrimonio! Can Yaman e Demet Ozdemir hanno interpretato i due protagonisti, ma ad accompagnarli, non sono assolutamente mancati i personaggi. Una delle migliori amiche di Sanem, è proprio lei, Ayhan. L’abbiamo vista così nella soap, ma avete mai visto l’attrice lontano dal set?

Ha interpretato Ayhan in Daydreamer: com’è l’attrice oggi, resterete senza parole

Una soap opera che per circa un anno ci ha travolto con la storia d’amore tra Can e Sanem. Daydreamer ha avuto un successo straordinario, tenendo incollati davanti alla televisione milioni di italiani.

Can e Sanem sono stati i protagonisti in assoluto, ma tutti i personaggi sono stati incredibili e hanno lasciato il segno. Impossibile dimenticare Ayhan, la migliore amica della giovane scrittrice, partita insieme al fratello Osman. L’attrice che ha interpretato questo personaggio è Ceren Tasci: l’avete mai vista fuori dal set?

Eccola in questo scatto social. Ceren si mostra in tutto il suo splendore. Sul suo profilo è molto seguita e qui, non manca di pubblicare scatti tanto belli e particolari.