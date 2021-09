Sapete che la bellissima ragazza raffigurata in foto è la fidanzata di un famoso attore e conduttore italiano: siete riusciti a riconoscerla dallo scatto?

Non c’è proprio dire: è davvero bellissima. Giovanissima, forme al posto giusto e di un fascino davvero irresistibile, la ragazza vanta di un successo social impressionante. Con un profilo che conta circa 176 post e un numero di followers spropositato, la giovanissima entra di diritto tra le vere e proprie star di Instagram. Cosa sappiamo su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Sappiamo, però, che si chiama Claudia Maria. E che di professione, a quanto pare, sia una PR. Le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Molto probabilmente non tutti lo sanno, ma lei è la fidanzata di un famoso ed amato conduttore ed attore italiano.

Leggi anche –> Bellissima, vero? È la moglie di un famosissimo attore: tra loro ci sono 31 anni di differenza

I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che facciano coppia dal 2018. E che, seppure poco attivi sui rispettivi canali social con foto insieme, dediche e quant’altro, siano piuttosto innamorati ed affiatati. Siete pronti a scoprire di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Lei è la fidanzata di un famoso conduttore ed attore italiano: l’avete riconosciuta?

Bellissimi ed innamoratissimi: sono proprio questi gli aggettivi che utilizziamo per poter descrivervi questa coppia! Anche perché, diciamoci la verità, non si potrebbero trovare altre parole. Di chi stiamo parlando, però, esattamente? Lei, come dicevamo precedentemente, si chiama Claudia Maria. Ed ha 36 anni. Lui, invece, è un famoso attore e conduttore italiano. Che, tra l’altro, tra qualche ora, sancirà il suo ritorno su Rai Uno a Tale e Quale Show. Avete letto proprio bene, si! Per il suo terzo anno consecutivo, ritornerà nel famosissimo programma di Carlo Conti in veste di giurato. Stiamo parlando proprio di lui: Giorgio Panariello!

Leggi anche –> Patrick Dempsey e sua moglie Jillian: vederli insieme vi lascerà senza fiato

Forse non tutti lo sanno, ma la giovanissima e bellissima raffigurata in foto è proprio la fidanzata di Giorgio Panariello. I due, come dicevamo poco fa, si sono conosciuti nel 2018. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati.

Che dite? Sono davvero bellissimi, vero?