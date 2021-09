Gf Vip, il dramma di Ainett: “Mia mamma e mia sorella scomparse nel nulla”, il doloroso racconto della showgirl.

È una delle nuove concorrenti del GF Vip 6: ha varcato la famosa porta rossa lunedì sera. Solare, energica e sempre sorridente, ma non tutti sanno che nel passato di Ainett Stephens c’è una dolorosa ferita. A raccontare tutto è stata lei lo scorso febbraio, ospite in una puntata di Verissimo.

Un vero e proprio dramma per la showgirl venezuelana, che dal 2004 non ha più notizie sulla sua mamma e sua sorella: sono scomparse nel nulla. In seguito i dettagli di questa triste storia.

Ainett Stephens: “Mia mamma e mia sorella scomparse nel nulla”, il dramma della concorrente del GF Vip

“Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno.” Queste le parole di Ainett Stephens, che, ospite a Verissimo, ha raccontato i dettagli di questa drammatica vincenda. Da ben 17 anni, la modella venezuelana non ha notizia della mamma e la sorella, sparite nel nulla.

“Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle”, ha spiegato l’ex Gatta Nera de Il mercante in fiera. Nonostante il passare degli anni, Ainett non perde la speranza: “Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo”

Con ogni probabilità, la modella racconterà qualcosa in più sulla vicenda durante il suo percorso nella casa del GF Vip, dove è entrata lo scorso lunedì, 13 settembre. Questa sera, venerdì 17 settembre, andrà in onda la seconda puntata del reality, durante la quale entrerà il resto dei concorrenti. Appuntamento su Canale 5 alle 21 e 30!