Sonia Bruganelli si commuove al GF Vip per la storia di Manuel Bortuzzo: momento emozionante in diretta, le parole di Signorini.

Se questi sono i presupposti, siamo certi che questa edizione del GF Vip resterà realmente nella storia della televisione italiana. Pensate, siamo soltanto alla seconda puntata, eppure le emozioni che il reality ci ha saputo regalare in queste pochissime ore sono davvero incredibili. Tra le tantissime provate, però, non possiamo fare affatto a meno di parlarvi di quelle vissute nel corso di questo secondo appuntamento. Il protagonista indiscusso? La risposta è piuttosto semplice: Manuel Bortuzzo.

Leggi anche –> GF Vip, Alfonso Signorini in lacrime: “Non è facile per me”, conduttore in difficoltà

Ancora prima di dare lo spazio ai nuovi ‘vipponi’ di entrare nella casa del GF Vip, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a Manuel Bortuzzo e alla sua commovente storia. È proprio in quest’occasione che il giovanissimo romano non soltanto ha avuto la possibilità di rivedere ed abbracciare suo padre, ma anche di dare una lezione di vita a tutti i presenti. Un momento davvero emozionante, non c’è che dire! E che, com’è giusto che sia, ha sciolto in una valle di lacrime i suoi compagni, ma anche Sonia Bruganelli. Scopriamo cos’è successo in diretta televisiva.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, Sonia Bruganelli si commuove in diretta: le parole di Alfonso Signorini

È ancora prima di incontrare suo padre che Manuel Bortuzzo non soltanto ha rivelato il rapporto simbiotico e speciale che ha con lui, ma ha anche svelato di aver un unico desiderio: continuare a vivere, ma alleggerendo il padre! Una frase e un concetto piuttosto toccante, ovviamente! E che, ovviamente, ha emozionato fortemente Sonia Bruganelli.

“Gli si è incrinata la voce solamente nel momento in cui ha detto che la sua gioia è quella di pensare di alleggerire il padre. Da mamma, mi rendo conto che sono loro che pensano a noi. E questa cosa mi ha sciolto”, ha detto Sonia Bruganelli al padrone di casa del GF Vip. Immediata la reazione di Signorini. Che, ancora con la voce rotta dal momento emozionante precedente, ha esclamato: “Sono sicuro che anche tu la vivi sulla tua pelle. Anche tu sai cosa vuol dire!”.

Insomma, un momento piuttosto toccante, non c’è che dire! E che, senza alcun dubbio, ha sciolto il cuore di ognuno di voi!