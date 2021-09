Loretta Goggi è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo, ma ricordate com’era in quegli anni? Correva il 1986.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Loretta Goggi. Nuovamente in onda,a partire da questa sera, nei panni di giudice di Tale e Quale Show, la simpaticissima romana vanta di una carriera davvero incredibile. Classe 1950, ha iniziato sin da piccola a perseguire la sua più grande passione: la musica. È proprio per questo motivo che inizia a frequentare corsi di canto. Compiendo, quindi, il suo debutto sulla scena musicale nel 1958. Da quel momento, la sua carriera è letteralmente in ascesa. Cantante ed attrice, è proprio così che Loretta inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. E ne diventa una protagonista indiscussa. All’età di ben 70 anni, infatti, Loretta Goggi non soltanto è considerata la vera e propria stella della televisione italiana, ma anche un’artista a trecentosessanta gradi. Non c’è nulla, infatti, che la romana non sappia fare.

Sono davvero tantissime le esperienze lavorative a cui Loretta Goggi ha preso parte. Tra queste, non si può fare a meno di nominare il Festival di Sanremo. Entrata nella storia della manifestazione musicale per essere stata la prima donna ad averlo condotto, l’edizione di quell’anno è stato un vero e proprio successo. Ricordate,però, com’era?

Loretta Goggi al Festival di Sanremo nel 1986: com’era? Sono trascorsi 35 anni

Regina indiscussa della televisione italiana, Loretta Goggi vanta di alcuni primati davvero incredibili. Prima donna a presentare un quiz e, soprattutto, prima donna a presentare il Festival di Sanremo. Correva esattamente l’edizione del 1986 quando la splendida romana, amatissima cantante ed attrice, si metteva al timone del più grande evento musicale nostrano. Impressionando il pubblico italiano per la sua bellezza, ma anche per la sua incredibile professionalità e bravura.

La domanda che, però, vogliamo farvi è la seguente: ricordate com’era Loretta Goggi ai tempi del Festival di Sanremo? Da quel momento, sono trascorsi esattamente 35 anni, ma siete curiosi di fare un salto nel passato? Ci pensiamo immediatamente!

Eccola qui, Loretta Goggi al timone del Festival di Sanremo nel 1986. Insomma, che dire?!?! È semplicemente divina!