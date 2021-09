Ricordate Mariangela, figlia del mitico ragionier Fantozzi? Circa 27 anni fa, la sua vita è fortemente cambiata: non immaginereste mai cosa fa oggi.

È un vero e proprio cult di fine anni ’90, il Ragionier Fantozzi. Interpretato dal mitico Paolo Villaggio, il personaggio interpretava il ruolo di un impiegato che, purtroppo, era costantemente perseguitato dalla sfortuna. Ogni azione da lui compiuta, purtroppo, non andava a buon fine. E questo, ovviamente, non faceva altro che provocare la reazione dei suoi telespettatori. Ancora adesso, nonostante siano passati anni ed anni dall’ultimo film del buon Fantozzi, il suo personaggio viene ricordato con immenso affetto.

A rendere ancora più speciali le avventure del ragionier Fantozzi, però, vi erano due donne: Pina, moglie dell’impiegato, e Mariangela, sua unica figlia. Le ricordate entrambe? Come dimenticarle, avete ragione! Se da una parte, però, sappiamo che il ruolo della moglie del buon Ugo è stato interpretato dalla mitica Milena Vukotic, recentemente a Ballando con le Stelle, dall’altra sappiamo che il ruolo di Mariangela è stato interpretato dal grandissimo Plinio Fernando. Ecco. A proposito su di lui, sapete che da circa 27 anni la sua vita è fortemente cambiata? Scopriamo qualche cosa in più.

Ha vestito i panni di Mariangela, figlia del ragioniere Fantozzi: cosa fa oggi? Drastica decisione

Ha interpretato il ruolo di Mariangela, figlia del ragioniere Fantozzi. Ed, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato un interesse pazzesco. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Appurato che il suo ruolo è stato interpretato da Plinio Fernando, amatissimo e famosissimo attore, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Come dicevamo precedentemente, circa 27 anni fa, la vita di Plinio Fernando è drasticamente cambiata. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, esattamente nel 1994, l’attore abbia detto definitivamente addio al mondo della recitazione e, quindi, del cinema, per dedicarsi alla scultura e alla pittura. È, infatti, proprio a questa disciplina che si sta dedicando in questi ultimi anni.

Insomma, una decisione piuttosto drastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, d’altra parte, gli sta provocando un riscontro davvero impressionante.